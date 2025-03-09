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Авто

Незвичайний гібрид: в Японії схрестили Nissan, Maserati та Porsche (фото)

Nissan Maserati, Nissan 350Z, тюнінг Nissan 350Z, Porsche 911, Maserati GranTurismo, Porsche 911 Turbo
Фото: Carakoom | Nissan 350Z отримав передню частину від Maserati GranTurismo

Спорткар Nissan 350Z отримав передню частину від Maserati, а задню — від Porsche. Салон купе став оригінальнішим і дорожчим.

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В Японії виконали нестандартний тюнінг Nissan 350Z. Спортивне купе перетворили на клон Maserati та Porsche. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Nissan 350Z, тюнінг Nissan 350Z, Porsche 911, Maserati GranTurismo, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Задня частина запозичена в Porsche 911 Turbo
Фото: Carakoom

Купе Nissan 350Z отримало передню частину від Maserati GranTurismo. В італійського купе запозичили фари, решітку радіатора та капот, в якому зробили вентиляційні отвори.

Nissan 350Z, тюнінг Nissan 350Z, Porsche 911, Maserati GranTurismo, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Колісні арки купе розширили
Фото: Carakoom

А от задня частина спорткара – від Porsche 911 Turbo. Німецьке авто стало донором ліхтарів та спойлера. Крім того, тюнінг Nissan 350Z включає обвіс, розширені колісні арки та 20-дюймові диски з низкопрофільною гумою Falken. Примітно, що спереду з’явився логотип Maserati, а ззаду – напис Porsche.

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Салон Nissan 350Z обшили червоно-чорною шкірою та алькантарою. До того ж, з’явилися вставки з лакованого дерева. У багажнику встановили потужну аудіосистему.

салон Nissan 350Z, тюнінг Nissan 350Z, Porsche 911, Maserati GranTurismo, Porsche 911 Turbo Fullscreen
Салон оздобили гкірою та алькантарою
Фото: Carakoom

Силовий агрегат Nissan 350Z залишився без змін. Купе оснащене 3,5-літровим бензиновим V6 потужністю 306 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Також встановлені спортивний вихлоп і гальма від Maserati GranTurismo.

До речі, нещодавно в Японії схрестили мініатюрну бюджетну Honda та Range Rover.

Також Фокус повідомляв, що культовий спорткар Nissan GT-R знімають із виробництва.

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