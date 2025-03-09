Незвичайний гібрид: в Японії схрестили Nissan, Maserati та Porsche (фото)

Спорткар Nissan 350Z отримав передню частину від Maserati, а задню — від Porsche. Салон купе став оригінальнішим і дорожчим.

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В Японії виконали нестандартний тюнінг Nissan 350Z. Спортивне купе перетворили на клон Maserati та Porsche. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Задня частина запозичена в Porsche 911 Turbo Фото: Carakoom

Купе Nissan 350Z отримало передню частину від Maserati GranTurismo. В італійського купе запозичили фари, решітку радіатора та капот, в якому зробили вентиляційні отвори.

Колісні арки купе розширили Фото: Carakoom

А от задня частина спорткара – від Porsche 911 Turbo. Німецьке авто стало донором ліхтарів та спойлера. Крім того, тюнінг Nissan 350Z включає обвіс, розширені колісні арки та 20-дюймові диски з низкопрофільною гумою Falken. Примітно, що спереду з’явився логотип Maserati, а ззаду – напис Porsche.

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Салон Nissan 350Z обшили червоно-чорною шкірою та алькантарою. До того ж, з’явилися вставки з лакованого дерева. У багажнику встановили потужну аудіосистему.

Салон оздобили гкірою та алькантарою Фото: Carakoom

Силовий агрегат Nissan 350Z залишився без змін. Купе оснащене 3,5-літровим бензиновим V6 потужністю 306 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Також встановлені спортивний вихлоп і гальма від Maserati GranTurismo.

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