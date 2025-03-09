Необычный гибрид: в Японии скрестили Nissan, Maserati и Porsche (фото)

Спорткар Nissan 350Z получил переднюю часть от Maserati, а заднюю — от Porsche. Салон купе стал более оригинальным и дорогим.

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В Японии выполнили нестандартный тюнинг Nissan 350Z. Спортивное купе превратили в клон Maserati и Porsche. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Задняя часть позаимствована у Porsche 911 Turbo Фото: Carakoom

Купе Nissan 350Z получило переднюю часть от Maserati GranTurismo. У итальянского купе позаимствовали фары, решетку радиатора и капот, в котором сделали вентиляционные отверстия.

Колесные арки купе расширили Фото: Carakoom

А вот задняя часть спорткара — от Porsche 911 Turbo. Немецкое авто стало донором фонарей и спойлера. Кроме того, тюнинг Nissan 350Z включает обвес, расширенные колесные арки и 20-дюймовые диски с низкопрофильной резиной Falken. Примечательно, что спереди появился логотип Maserati, а сзади — надпись Porsche.

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Салон Nissan 350Z обшили красно-черной кожей и алькантарой. К тому же, появились вставки из лакированного дерева. В багажнике установили мощную аудиосистему.

Салон украсили гкирой и алькантарой Фото: Carakoom

Силовой агрегат Nissan 350Z остался без изменений. Купе оснащено 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 306 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Также установлены спортивный выхлоп и тормоза от Maserati GranTurismo.

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