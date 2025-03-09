Необычный гибрид: в Японии скрестили Nissan, Maserati и Porsche (фото)
Спорткар Nissan 350Z получил переднюю часть от Maserati, а заднюю — от Porsche. Салон купе стал более оригинальным и дорогим.
В Японии выполнили нестандартный тюнинг Nissan 350Z. Спортивное купе превратили в клон Maserati и Porsche. Об этом сообщает сайт Carakoom.
Купе Nissan 350Z получило переднюю часть от Maserati GranTurismo. У итальянского купе позаимствовали фары, решетку радиатора и капот, в котором сделали вентиляционные отверстия.
А вот задняя часть спорткара — от Porsche 911 Turbo. Немецкое авто стало донором фонарей и спойлера. Кроме того, тюнинг Nissan 350Z включает обвес, расширенные колесные арки и 20-дюймовые диски с низкопрофильной резиной Falken. Примечательно, что спереди появился логотип Maserati, а сзади — надпись Porsche.
Читать также
Малыш впервые в жизни увидел собаку, но все смеются с реакции самого пса (фото)
Как узнать, что пора менять смартфон: эксперты назвали 7 предупреждающих знаков
Сложно даже представить: физики выяснили, сколько может существовать темная материя
Допустили одну ошибку: в КНДР "исчезли" 20 элитных солдат Ким Чен Ына
Салон Nissan 350Z обшили красно-черной кожей и алькантарой. К тому же, появились вставки из лакированного дерева. В багажнике установили мощную аудиосистему.
Силовой агрегат Nissan 350Z остался без изменений. Купе оснащено 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 306 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Также установлены спортивный выхлоп и тормоза от Maserati GranTurismo.
Кстати, недавно в Японии скрестили миниатюрную бюджетную Honda и Range Rover.
Также Фокус сообщал, что культовый спорткар Nissan GT-R снимают с производства.
Читать также
Є-запис, система "Шлях", оформление ДТП: все о новых правилах для водителей
Маленькая шведская ракета: тест-драйв электрокроссовера Volvo EX30 (фото)
Отменили в последний момент: в Италии не запустят в производство готовый электрокар (фото)
476 сил и запас хода 650 км: Honda презентовала недорогого конкурента Tesla Model Y (фото)