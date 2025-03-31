Не ездил 20 лет: в старом гараже обнаружили раритетный спорткар 60-х за $130 000 (видео)

В США обнаружили заброшенный Plymouth Barracuda 1969 года. Редкий автомобиль примерно 20 лет стоял в гараже.

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Об интересной и ценной находке рассказали в видео на Youtube-канале Auto Detailing Podcast.

Это купе Plymouth Barracuda 440 имеет владелицу — оно принадлежит пожилой американке, которая по состоянию здоровья не способна управлять сверхмощным авто без усилителя руля. Вот почему спорткар долгое время пылится в гараже. Удалось установить, что он не выезжал на дороги примерно 20 лет.

Автомобиль неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Теперь пенсионерка решила продать Plymouth Barracuda. Когда автомобиль отмыли, то оказалось, что он довольно неплохо сохранился. Кузов, салон и 15-дюймовые диски с шинами BFGoodrich T/A в неплохом состоянии. К тому же, спорткар легко заводится и способен самостоятельно передвигаться.

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Plymouth Barracuda 440 — чрезвычайно редкая заряженная версия модели стоимостью $130 000. Изготовлено всего 340 таких авто с огромным 7,2-литровым V8 под капотом. Собственно, из-за большого мотора спорткар и не имеет усилителя руля — для него не нашлось места.

Изготовлено всего 340 Plymouth Barracuda 440 с 7,2-литровым V8 Фото: скриншот / YouTube

Этот двигатель развивает 375 л.с. и работает в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП. Купе Plymouth Barracuda 440 способно разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить более 200 км/ч.

Кстати, недавно в заброшенном автосалоне обнаружили винтажные Volkswagen в новом состоянии.

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