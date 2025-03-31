Не їздив 20 років: у старому гаражі виявили раритетний спорткар 60-х за $130 000 (відео)
У США виявили занедбаний Plymouth Barracuda 1969 року. Рідкісний автомобіль приблизно 20 років стояв у гаражі.
Про цікаву і цінну знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Detailing Podcast.
Це купе Plymouth Barracuda 440 має власницю – воно належить літній американці, яка через стан здоров’я не здатна керувати надпотужним авто без підсилювача керма. Ось чому спорткар тривалий час припадає пилом у гаражі. Вдалося встановити, що він не виїжджав на дороги приблизно 20 років.
Тепер пенсіонерка вирішила продати Plymouth Barracuda. Коли автомобіль відмили, то виявилося, що він досить непогано зберігся. Кузов, салон та 15-дюймові диски з шинами BFGoodrich T/A у непоганому стані. До того ж, спорткар легко заводиться і здатен самостійно пересуватися.
Plymouth Barracuda 440 – надзвичайно рідкісна заряджена версія моделі вартістю $130 000. Виготовлено лише 340 таких авто із величезним 7,2-літровим V8 під капотом. Власне, через великий мотор спорткар і не має підсилювача керма – для нього не знайшлося місця.
Цей двигун розвиває 375 к. с. і працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП. Купе Plymouth Barracuda 440 здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути понад 200 км/год.
До речі, нещодавно в покинутому автосалоні виявили вінтажні Volkswagen у новому стані.
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