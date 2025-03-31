Не їздив 20 років: у старому гаражі виявили раритетний спорткар 60-х за $130 000 (відео)

У США виявили занедбаний Plymouth Barracuda 1969 року. Рідкісний автомобіль приблизно 20 років стояв у гаражі.

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Це купе Plymouth Barracuda 440 має власницю – воно належить літній американці, яка через стан здоров’я не здатна керувати надпотужним авто без підсилювача керма. Ось чому спорткар тривалий час припадає пилом у гаражі. Вдалося встановити, що він не виїжджав на дороги приблизно 20 років.

Автомобіль непогано зберігся Фото: скриншот / YouTube

Тепер пенсіонерка вирішила продати Plymouth Barracuda. Коли автомобіль відмили, то виявилося, що він досить непогано зберігся. Кузов, салон та 15-дюймові диски з шинами BFGoodrich T/A у непоганому стані. До того ж, спорткар легко заводиться і здатен самостійно пересуватися.

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Plymouth Barracuda 440 – надзвичайно рідкісна заряджена версія моделі вартістю $130 000. Виготовлено лише 340 таких авто із величезним 7,2-літровим V8 під капотом. Власне, через великий мотор спорткар і не має підсилювача керма – для нього не знайшлося місця.

Виготовлено лише 340 Plymouth Barracuda 440 із 7,2-літровим V8 Фото: скриншот / YouTube

Цей двигун розвиває 375 к. с. і працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП. Купе Plymouth Barracuda 440 здатне розігнатися до 100 км/год за 6,4 с і розвинути понад 200 км/год.

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