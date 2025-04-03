Двери "крыло чайки" и 500 сил: представлен первый тайский суперкар (фото)

На автошоу в Бангкоке представили суперкар Tera S T63. Модель планируют выпускать небольшими сериями в Таиланде.

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Двери суперкара поднимаются вверх

T63 — детище гоночной команды Tera S Motor, поэтому неудивительно, что авто напоминает спортпрототипы из круглосуточных гонок в Ле-Мане. Широкое и низкое трековое купе отличается обтекаемым дизайном и имеет большое антикрыло, диффузор и киль. Двери поднимаются вверх по принципу "крылья чайки".

Суперкар получил руль-штурвал

В основе Tera S T63 лежит карбоновый монокок, из углеволокна изготовлены и все кузовные панели. Компактное 4,5-метровое купе весит всего 900 кг.

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Карбон преобладает и во внутреннем убранстве. Салон суперкара получился минималистским. Там установили спортивные кресла и руль-штурвал, на который вывели большое количество переключателей. Показания приборов выводятся на небольшой дисплей.

Авто оснастили спортивными сиденьями

Среднемоторное купе Tera S T63 оснащено 2,0-литровой турбочетверкой K20C от Honda Civic Type R и 6-ступенчатой секвентальной КПП. На прототипе двигатель развивает 350 л. с., однако на серийной модели мощность увеличат до 500 сил. Это позволит разгоняться до 100 км/ч за 3 с и развивать 250 км/ч.

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