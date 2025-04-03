Двері "крило чайки" і 500 сил: представлено перший тайський суперкар (фото)

На автошоу в Бангкоку представили суперкар Tera S T63. Модель планують випускати невеликими серіями в Таїланді.

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Двері суперкара піднімаються догори

T63 – дітище гоночної команди Tera S Motor, тому не дивно, що авто нагадує спортпрототипи з цілодобових перегонів у Ле-Мані. Широке і низьке трекове купе вирізняється обтічним дизайном та має велике антикрило, дифузор і кіль. Двері піднімаються догори за принципом "крила чайки".

Суперкар отримав кермо-штурвал

В основі Tera S T63 лежить карбоновий монокок, з вуглеволокна виготовлено й усі кузовні панелі. Компактне 4,5-метрове купе важить усього 900 кг.

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Карбон переважає і у внутрішньому оздобленні. Салон суперкара вийшов мінімалістським. Там встановили спортивні крісла і кермо-штурвал, на яке вивели велику кількість перемикачів. Покази приладів виводяться на невеликий дисплей.

Авто оснастили спортивними сидіннями

Середньомоторне купе Tera S T63 оснащене 2,0-літровою турбочетвіркою K20C від Honda Civic Type R та 6-ступінчастою секвентальною КПП. На прототипі двигун розвиває 350 к. с., проте на серійній моделі потужність збільшать до 500 сил. Це дозволить розганятися до 100 км/год за 3 с і розвивати 250 км/год.

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