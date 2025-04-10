Смена формата: новый Subaru Outback 2025 показали до премьеры (фото)

Опубликовано первое официальное фото Subaru Outback седьмого поколения. Новая модель дебютирует на автошоу в Нью-Йорке и претерпит кардинальные изменения.

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Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Новый Subaru Outback 2025 изменит формат — теперь это будет не универсал повышенной проходимости, а полноценный семейный кроссовер.

Subaru Outback превратится в семейный кроссовер Фото: carscoops.com

Судя по тизеру и шпионским фото, кроссовер Subaru Outback будет длиннее и выше. Рубленый дизайн с высоким капотом, широкой решеткой радиатора и выраженными колесными арками выдержан в стилистике младшего Subaru Forester.

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Салон Subaru Outback 2025 не показали, но известно, что автомобиль сохранит большой портретный тачскрин на центральной панели. Кроссовер будет просторнее внутри универсала и получит третий ряд сидений.

Кроссовер Subaru Outback будет больше предшественника Фото: carscoops.com

Новый Subaru Outback, как и предшественник, будет построен на платформе SGP. Он сохранит оппозитные четверки объемом 2,5 л (182 л. с.) и 2,4 л турбо (260 л. с.), а также получит 2,5-литровую гибридную установку на 194 л. с. Все версии получат вариатор и фирменный симметричный полный привод.

Останется в линейке и внедорожный вариант Subaru Outback Wilderness с массивным пластиковым обвесом, увеличенным клиренсом и усиленной подвеской.

Кстати, недавно рассекретили и новый кроссовер Citroen C5 Aircross.

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