Зміна формату: новий Subaru Outback 2025 показали до прем'єри (фото)
Опубліковано перше офіційне фото Subaru Outback сьомого покоління. Нова модель дебютує на автошоу в Нью-Йорку і зазнає кардинальних змін.
Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.
Новий Subaru Outback 2025 змінить формат – тепер це буде не універсал підвищеної прохідності, а повноцінний сімейний кросовер.
Судячи з тизера та шпигунських фото, кросовер Subaru Outback буде довшим та вищим. Рубаний дизайн із високим капотом, широкою решіткою радіатора та вираженими колісними арками витриманий у стилістиці молодшого Subaru Forester.Важливо
Салон Subaru Outback 2025 не показали, але відомо, що автомобіль збереже великий портретний тачскрін на центральній панелі. Кросовер буде просторішим усередині за універсал і отримає третій ряд сидінь.
Новий Subaru Outback, як і попередник, буде збудований на платформі SGP. Він збереже опозитні четвірки об’ємом 2,5 л (182 к. с.) та 2,4 л турбо (260 к. с.), а також отримає 2,5-літрову гібридну установку на 194 к. с. Усі версії отримають варіатор та фірмовий симетричний повний привід.
Залишиться у лінійці і позашляховий варіант Subaru Outback Wilderness із масивним пластиковим обвісом, збільшеним кліренсом та посиленою підвіскою.
До речі, нещодавно розсекретили і новий кросовер Citroen C5 Aircross.
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