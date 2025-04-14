Названы самые популярные мотоциклы в Украине в 2025 году (фото)
Украинцы в 2025 году стали покупать меньше мотоциклов. В лидерах рынка — недорогие китайские байки.
Статистику продаж двухколесной техники публикует Auto.ria.
За первый квартал 2025 года в Украине продано 5365 единиц мототехники, что на 115 шт. (2%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В этом году новые мотоциклы в Украине заняли 31,3% всего рынка транспортных средств. У отечественных дилеров есть двухколесные модели стоимостью до почти $60 000 (именно столько стоит новый Harley-Davidson CVO Road Glide ST), однако самыми популярными являются бюджетные китайские мотоциклы.
Топ 15 популярных брендов мототехники в Украине за 2025 год:
- Spark — 839 проданных мотоциклов (+58 к 2024 году).
- Musstang — 612 ед. (-142).
- Forte — 477 ед. (+161).
- Lifan — 458 ед. (-171).
- Geon — 452 ед. (+134).
- Kovi — 378 ед.+86).
- Bajaj — 263 ед. (-67).
- Tekken — 246 ед. (-57).
- Loncin — 191 ед. (-69).
- Viper — 174 ед. (-33).
- Honda — 118 ед. (-27).
- Shineray — 92 ед. (-184).
- Yamaha — 62 ед. (-34).
- Voge — 50 ед. (+19).
- BMW — 48 ед. (+13).
Самые популярные байки в Украине — модели стоимостью от 1000 до 3000 долларов.Важно
Самые популярные мотоциклы в Украине за 2025 год:
- Musstang Region MT200-9 — 184 проданных байка (цена от 45 034 грн).
- Tekken 250 — 132 ед. (68 760 грн).
- Bajaj Boxer BM 150 X — 96 ед. (58 135 грн).
- Lifan LF175-2E — 96 ед. (57 063 грн).
- Geon Dakar GNS 300 — 84 ед. (114 182 грн).
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