Названо найпопулярніші мотоцикли в Україні у 2025 році (фото)
Українці у 2025 році стали купувати менше мотоциклів. У лідерах ринку — недорогі китайські байки.
Статистику продажів двоколісної техніки публікує Auto.ria.
За перший квартал 2025 року в Україні продано 5365 одиниць мототехніки, що на 115 шт. (2%) менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Цього року нові мотоцикли в Україні зайняли 31,3% всього ринку транспортних засобів. У вітчизняних дилерів є двоколісні моделі вартістю до майже $60 000 (саме стільки коштує новий Harley-Davidson CVO Road Glide ST), проте найпопулярнішими є бюджетні китайські мотоцикли.
Топ 15 популярних брендів мототехніки в Україні за 2025 рік:
- Spark — 839 проданих мотоциклів (+58 до 2024 року).
- Musstang — 612 од. (-142).
- Forte — 477 од. (+161).
- Lifan — 458 од. (-171).
- Geon — 452 од. (+134).
- Kovi — 378 од.+86).
- Bajaj — 263 од. (-67).
- Tekken — 246 од. (-57).
- Loncin — 191 од. (-69).
- Viper — 174 од. (-33).
- Honda — 118 од. (-27).
- Shineray — 92 од. (-184).
- Yamaha — 62 од. (-34).
- Voge — 50 од. (+19).
- BMW — 48 од. (+13).
Найпопулярніші байки в Україні — моделі вартістю від 1000 до 3000 доларів.Важливо
Найпопулярніші мотоцикли в Україні за 2025 рік:
- Musstang Region MT200-9 — 184 проданих байки (ціна від 45 034 грн).
- Tekken 250 — 132 од. (68 760 грн).
- Bajaj Boxer BM 150 X — 96 од. (58 135 грн).
- Lifan LF175-2E — 96 од. (57 063 грн).
- Geon Dakar GNS 300 — 84 од. (114 182 грн).
Раніше Фокус розповідав про ексклюзивний мотоцикл Lamborghini за $100 000.
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