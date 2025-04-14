Названо найпопулярніші мотоцикли в Україні у 2025 році (фото)

Українці у 2025 році стали купувати менше мотоциклів. У лідерах ринку — недорогі китайські байки.

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За перший квартал 2025 року в Україні продано 5365 одиниць мототехніки, що на 115 шт. (2%) менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Цього року нові мотоцикли в Україні зайняли 31,3% всього ринку транспортних засобів. У вітчизняних дилерів є двоколісні моделі вартістю до майже $60 000 (саме стільки коштує новий Harley-Davidson CVO Road Glide ST), проте найпопулярнішими є бюджетні китайські мотоцикли.

Musstang Region MT200-9 є найпопулярнішим мотоциклом в Україні

Топ 15 популярних брендів мототехніки в Україні за 2025 рік:

Spark — 839 проданих мотоциклів (+58 до 2024 року). Musstang — 612 од. (-142). Forte — 477 од. (+161). Lifan — 458 од. (-171). Geon — 452 од. (+134). Kovi — 378 од.+86). Bajaj — 263 од. (-67). Tekken — 246 од. (-57). Loncin — 191 од. (-69). Viper — 174 од. (-33). Honda — 118 од. (-27). Shineray — 92 од. (-184). Yamaha — 62 од. (-34). Voge — 50 од. (+19). BMW — 48 од. (+13).

Найпопулярніші байки в Україні — моделі вартістю від 1000 до 3000 доларів.

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Найпопулярніші мотоцикли в Україні за 2025 рік:

Musstang Region MT200-9 — 184 проданих байки (ціна від 45 034 грн). Tekken 250 — 132 од. (68 760 грн). Bajaj Boxer BM 150 X — 96 од. (58 135 грн). Lifan LF175-2E — 96 од. (57 063 грн). Geon Dakar GNS 300 — 84 од. (114 182 грн).

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