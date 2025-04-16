Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Доминируют электрокары: определены лучшие авто в мире за 2025 год (фото)

Kia EV3, авто года, лучшие авто года, лучшие авто года
Фото: Kia | Kia EV3 стал лучшим авто года в мире

На автосалоне в Нью-Йорке объявили доминантов премии World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года"). Подавляющее большинство из них — электрокары.

Related video

О лучших авто 2025 года в мире сообщили на странице конкурса в Instagram.

Абсолютный победитель и лучшее авто в мире — новый Kia EV3, который в финале опередил Hyundai Inster и BMW X3. Недорогой компактный электрокроссовер привлекает большим запасом хода — до 605 км.

Кроме того, объявили лучшие авто года в различных номинациях. Большинство из них также являются электромобилями, исключение составляет лишь новый Porsche 911 в гибридном исполнении GTS.

BYD Seagull Fullscreen
BYD Seagull
Фото: BYD Auto
Hyundai Inster Fullscreen
Hyundai Inster
Фото: Hyundai
Volvo EX90 Fullscreen
Volvo EX90
Фото: Volvo
Porsche 911 Carrera GTS Fullscreen
Porsche 911 Carrera GTS
Фото: Porsche
Volkswagen ID.Buzz Fullscreen
Volkswagen ID.Buzz
BYD Seagull
Hyundai Inster
Volvo EX90
Porsche 911 Carrera GTS
Volkswagen ID.Buzz

Лучшие автомобили 2025 года в мире

  • Лучший городской автомобиль — BYD Seagull;
  • Лучший электромобиль — Hyundai Inster/Casper Electric;
  • Лучший роскошный автомобиль — Volvo EX90;
  • Лучший спортивный автомобиль — Porsche 911 Carrera GTS;
  • Лучший дизайн — Volkswagen ID.Buzz.
Важно
Недорогие и экологичные: названы лучшие электромобили с пробегом (фото)
Недорогие и экологичные: названы лучшие электромобили с пробегом (фото)

Конкурс World Car of the Year проводится с 2005 года, то есть в этом году он стал юбилейным, двадцатым. Лучшие авто года определяет голосованием жюри из 24 автожурналистов, представляющих разные страны. В прошлом году победителем также был электрокроссовер Kia — модель EV9.

Кстати, недавно определили и лучшие авто года в Украине.

Также Фокус писал о лучших женских автомобилях 2025 года.