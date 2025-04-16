Доминируют электрокары: определены лучшие авто в мире за 2025 год (фото)

На автосалоне в Нью-Йорке объявили доминантов премии World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года"). Подавляющее большинство из них — электрокары.

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Абсолютный победитель и лучшее авто в мире — новый Kia EV3, который в финале опередил Hyundai Inster и BMW X3. Недорогой компактный электрокроссовер привлекает большим запасом хода — до 605 км.

Кроме того, объявили лучшие авто года в различных номинациях. Большинство из них также являются электромобилями, исключение составляет лишь новый Porsche 911 в гибридном исполнении GTS.

BYD Seagull Фото: BYD Auto Hyundai Inster Фото: Hyundai Volvo EX90 Фото: Volvo Porsche 911 Carrera GTS Фото: Porsche Volkswagen ID.Buzz

Лучшие автомобили 2025 года в мире

Лучший городской автомобиль — BYD Seagull;

Лучший электромобиль — Hyundai Inster/Casper Electric;

Лучший роскошный автомобиль — Volvo EX90;

Лучший спортивный автомобиль — Porsche 911 Carrera GTS;

Лучший дизайн — Volkswagen ID.Buzz.

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Конкурс World Car of the Year проводится с 2005 года, то есть в этом году он стал юбилейным, двадцатым. Лучшие авто года определяет голосованием жюри из 24 автожурналистов, представляющих разные страны. В прошлом году победителем также был электрокроссовер Kia — модель EV9.

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