Доминируют электрокары: определены лучшие авто в мире за 2025 год (фото)
На автосалоне в Нью-Йорке объявили доминантов премии World Car of the Year ("Всемирный автомобиль года"). Подавляющее большинство из них — электрокары.
О лучших авто 2025 года в мире сообщили на странице конкурса в Instagram.
Абсолютный победитель и лучшее авто в мире — новый Kia EV3, который в финале опередил Hyundai Inster и BMW X3. Недорогой компактный электрокроссовер привлекает большим запасом хода — до 605 км.
Кроме того, объявили лучшие авто года в различных номинациях. Большинство из них также являются электромобилями, исключение составляет лишь новый Porsche 911 в гибридном исполнении GTS.
Лучшие автомобили 2025 года в мире
- Лучший городской автомобиль — BYD Seagull;
- Лучший электромобиль — Hyundai Inster/Casper Electric;
- Лучший роскошный автомобиль — Volvo EX90;
- Лучший спортивный автомобиль — Porsche 911 Carrera GTS;
- Лучший дизайн — Volkswagen ID.Buzz.
Конкурс World Car of the Year проводится с 2005 года, то есть в этом году он стал юбилейным, двадцатым. Лучшие авто года определяет голосованием жюри из 24 автожурналистов, представляющих разные страны. В прошлом году победителем также был электрокроссовер Kia — модель EV9.
Кстати, недавно определили и лучшие авто года в Украине.
Также Фокус писал о лучших женских автомобилях 2025 года.