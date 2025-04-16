Домінують електрокари: визначено кращі авто у світі за 2025 рік (фото)
На автосалоні в Нью-Йорку оголосили домінантів премії World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). Переважна більшість із них – електрокари.
Про кращі авто 2025 року у світі повідомили на сторінці конкурсу в Instagram.
Абсолютний переможець і краще авто у світі — новий Kia EV3, який у фіналі випередив Hyundai Inster і BMW X3. Недорогий компактний електрокросовер приваблює великим запасом ходу — до 605 км.
Крім того, оголосили кращі авто року в різних номінаціях. Більшість із них також є електромобілями, виняток становить лише новий Porsche 911 у гібридному виконанні GTS.
Кращі автомобілі 2025 року у світі
- Найкращий міський автомобіль – BYD Seagull;
- Найкращий електромобіль – Hyundai Inster/Casper Electric;
- Найкраще розкішний автомобіль – Volvo EX90;
- Найкраще спортивний автомобіль – Porsche 911 Carrera GTS;
- Найкращий дизайн – Volkswagen ID.Buzz.
Конкурс World Car of the Year проводять із 2005 року, тобто цьогоріч він став ювілейним, двадцятим. Кращі авто року визначає голосуванням журі з 24 автожурналістів, які репрезентують різні країни. Торік переможцем також був електрокросовер Kia – модель EV9.
До речі, нещодавно визначили і кращі авто року в Україні.
Також Фокус писав про кращі жіночі автомобілі 2025 року.