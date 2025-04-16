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Авто

Домінують електрокари: визначено кращі авто у світі за 2025 рік (фото)

Kia EV3, авто року, кращі авто року
Фото: Kia | Kia EV3 став кращим авто року у світі

На автосалоні в Нью-Йорку оголосили домінантів премії World Car of the Year ("Всесвітній автомобіль року"). Переважна більшість із них – електрокари.

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Про кращі авто 2025 року у світі повідомили на сторінці конкурсу в Instagram.

Абсолютний переможець і краще авто у світі — новий Kia EV3, який у фіналі випередив Hyundai Inster і BMW X3. Недорогий компактний електрокросовер приваблює великим запасом ходу — до 605 км.

Крім того, оголосили кращі авто року в різних номінаціях. Більшість із них також є електромобілями, виняток становить лише новий Porsche 911 у гібридному виконанні GTS.

BYD Seagull Fullscreen
BYD Seagull
Фото: BYD Auto
Hyundai Inster Fullscreen
Hyundai Inster
Фото: Hyundai
Volvo EX90 Fullscreen
Volvo EX90
Фото: Volvo
Porsche 911 Carrera GTS Fullscreen
Porsche 911 Carrera GTS
Фото: Porsche
Volkswagen ID.Buzz Fullscreen
Volkswagen ID.Buzz
BYD Seagull
Hyundai Inster
Volvo EX90
Porsche 911 Carrera GTS
Volkswagen ID.Buzz

Кращі автомобілі 2025 року у світі

  • Найкращий міський автомобіль – BYD Seagull;
  • Найкращий електромобіль – Hyundai Inster/Casper Electric;
  • Найкраще розкішний автомобіль – Volvo EX90;
  • Найкраще спортивний автомобіль – Porsche 911 Carrera GTS;
  • Найкращий дизайн – Volkswagen ID.Buzz.
Важливо
Недорогі та екологічні: названо кращі електромобілі з пробігом (фото)
Недорогі та екологічні: названо кращі електромобілі з пробігом (фото)

Конкурс World Car of the Year проводять із 2005 року, тобто цьогоріч він став ювілейним, двадцятим. Кращі авто року визначає голосуванням журі з 24 автожурналістів, які репрезентують різні країни. Торік переможцем також був електрокросовер Kia – модель EV9.

До речі, нещодавно визначили і кращі авто року в Україні.

Також Фокус писав про кращі жіночі автомобілі 2025 року.