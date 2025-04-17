Первый в новом семействе: рассекречен недорогой кроссовер BYD следующего поколения (фото)

Кроссовер BYD Sealion 06 станет первой моделью марки в новом стиле. Модель предложат в электрических и плагин-гибридных версиях.

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О новом электрифицированном кроссовере BYD рассказали на сайте CarNewsChina.

Фото BYD Sealion 06 попали в интернет благодаря министерству промышленности Китая. На фотографиях видно, что дизайн автомобиля довольно нетипичный.

Кроссовер будут выпускать в электрических и плагин-гибридных версиях Фото: BYD Auto

Дело в том, что кроссовер BYD Sealion 06 — первый представитель следующего поколения моделей бренда в новом фирменном стиле. Во внешности стало больше граней, а фары авто разделены. Спереди появились дополнительные воздухозаборники.

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Размеры BYD Sealion 06 2025:

длина — 4810 мм;

ширина — 1920 мм;

высота — 1675 мм;

колесная база — 2820 мм.

Салон BYD Sealion 06 не показали, однако частично раскрыли его характеристики. Модель предложат в электрических версиях мощностью 228 и 241 л. с., а также в 218-сильной плагин-гибридной модификации с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Динамические характеристики и запас хода пока держат в секрете.

Больше подробностей BYD Sealion 06 планируют раскрыть через неделю на автошоу в Шанхае — именно там состоится официальная презентация нового кроссовера.

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