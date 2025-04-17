Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Первый в новом семействе: рассекречен недорогой кроссовер BYD следующего поколения (фото)

BYD Sealion 06, BYD Sealion, новый BYD Sealion, кроссовер BYD, электромобиль BYD, электромобиль BYD
Фото: BYD Auto | BYD Sealion 06 — первая модель в новом стиле марки

Кроссовер BYD Sealion 06 станет первой моделью марки в новом стиле. Модель предложат в электрических и плагин-гибридных версиях.

Related video

О новом электрифицированном кроссовере BYD рассказали на сайте CarNewsChina.

Фото BYD Sealion 06 попали в интернет благодаря министерству промышленности Китая. На фотографиях видно, что дизайн автомобиля довольно нетипичный.

Новый BYD Sealion, BYD Sealion, новый BYD Sealion, новый BYD Sealion, кроссовер BYD, электромобиль BYD Fullscreen
Кроссовер будут выпускать в электрических и плагин-гибридных версиях
Фото: BYD Auto

Дело в том, что кроссовер BYD Sealion 06 — первый представитель следующего поколения моделей бренда в новом фирменном стиле. Во внешности стало больше граней, а фары авто разделены. Спереди появились дополнительные воздухозаборники.

Важно
BYD представил электрический аналог Skoda Octavia за $16 500 с запасом хода 545 км (фото)
BYD представил электрический аналог Skoda Octavia за $16 500 с запасом хода 545 км (фото)

Размеры BYD Sealion 06 2025:

  • длина — 4810 мм;
  • ширина — 1920 мм;
  • высота — 1675 мм;
  • колесная база — 2820 мм.

Салон BYD Sealion 06 не показали, однако частично раскрыли его характеристики. Модель предложат в электрических версиях мощностью 228 и 241 л. с., а также в 218-сильной плагин-гибридной модификации с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Динамические характеристики и запас хода пока держат в секрете.

Больше подробностей BYD Sealion 06 планируют раскрыть через неделю на автошоу в Шанхае — именно там состоится официальная презентация нового кроссовера.

Кстати, недавно рассекретили дешевый электромобиль BYD стоимостью до 15 000 долларов.

Также Фокус рассказывал о новом доступном электрокроссовере Mazda.