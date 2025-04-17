Перший у новому сімействі: розсекречено недорогий кросовер BYD наступного покоління (фото)
Кросовер BYD Sealion 06 стане першою моделлю марки в новому стилі. Модель запропонують в електричних та плагін-гібридних версіях.
Про новий електрифікований кросовер BYD розповіли на сайті CarNewsChina.
Фото BYD Sealion 06 потрапили в інтернет завдяки міністерству промисловості Китаю. На світлинах видно, що дизайн автомобіля доволі нетиповий.
Річ у тім, що кросовер BYD Sealion 06 – перший представник наступного покоління моделей бренду в новому фірмовому стилі. У зовнішності стало більше граней, а фари авто розділені. Спереду з'явилися додаткові повітрозабірники.Важливо
Розміри BYD Sealion 06 2025:
- довжина – 4810 мм;
- ширина – 1920 мм;
- висота – 1675 мм;
- колісна база – 2820 мм.
Салон BYD Sealion 06 не показали, проте частково розкрили його характеристики. Модель запропонують в електричних версіях потужністю 228 та 241 к. с., а також у 218-сильній плагін-гібридній модифікації із 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Динамічні характеристики та запас ходу поки тримають у секреті.
Більше подробиць BYD Sealion 06 планують розкрити за тиждень на автошоу в Шанхаї – саме там відбудеться офіційна презентація нового кросовера.
До речі, нещодавно розсекретили дешевий електромобіль BYD вартістю до 15 000 доларів.
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