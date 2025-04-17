Перший у новому сімействі: розсекречено недорогий кросовер BYD наступного покоління (фото)

Кросовер BYD Sealion 06 стане першою моделлю марки в новому стилі. Модель запропонують в електричних та плагін-гібридних версіях.

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Фото BYD Sealion 06 потрапили в інтернет завдяки міністерству промисловості Китаю. На світлинах видно, що дизайн автомобіля доволі нетиповий.

Кросовер випускатимуть в електричних та плагін-гібридних версіях Фото: BYD Auto

Річ у тім, що кросовер BYD Sealion 06 – перший представник наступного покоління моделей бренду в новому фірмовому стилі. У зовнішності стало більше граней, а фари авто розділені. Спереду з'явилися додаткові повітрозабірники.

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Розміри BYD Sealion 06 2025:

довжина – 4810 мм;

ширина – 1920 мм;

висота – 1675 мм;

колісна база – 2820 мм.

Салон BYD Sealion 06 не показали, проте частково розкрили його характеристики. Модель запропонують в електричних версіях потужністю 228 та 241 к. с., а також у 218-сильній плагін-гібридній модифікації із 1,5-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Динамічні характеристики та запас ходу поки тримають у секреті.

Більше подробиць BYD Sealion 06 планують розкрити за тиждень на автошоу в Шанхаї – саме там відбудеться офіційна презентація нового кросовера.

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