Альтернатива VW Jetta: новый седан Volkswagen за $17 500 показали до премьеры (фото)
Опубликованы первые фото Volkswagen Lavida четвертого поколения. Бюджетный седан стоимостью от $17 500 станет бюджетным аналогом модели Jetta.
О новом Volkswagen Lavida рассказывает сайт Autohome.
Дизайн Volkswagen Lavida Pro (именно так назвали новую модель) стал более выразительным, чем у предшественника и выдержан в духе моделей VW Golf и Passat. Седан получил широкую решеткой радиатора и продолговатые фары, соединенные диодной полосой. Дверные ручки выполнены выдвижными, а фонари растянуты на всю ширину кузова.
К тому же, седан Volkswagen подрос в размерах. Авто является бюджетным аналогом VW Jetta.Важно
Габариты Volkswagen Lavida Pro:
- длина — 4720 мм;
- ширина — 1806 мм;
- высота — 1482 мм;
- колесная база — 2688 мм;
- масса — 1320 кг.
Салон Volkswagen Lavida 2025 не показали, однако раскрыли детали его силового агрегата. Седан оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG, а позже появится 158-сильный вариант. Максимальная скорость составляет 188 км/ч.
Новый Volkswagen Lavida Pro презентуют 23 апреля на автошоу в Шанхае. Вскоре после этого седан поступит в продажу по цене от 110 000 юаней ($17 500).
Кстати, недавно представили еще один недорогой аналог Volkswagen Jetta.
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