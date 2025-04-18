Альтернатива VW Jetta: новый седан Volkswagen за $17 500 показали до премьеры (фото)

Опубликованы первые фото Volkswagen Lavida четвертого поколения. Бюджетный седан стоимостью от $17 500 станет бюджетным аналогом модели Jetta.

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О новом Volkswagen Lavida рассказывает сайт Autohome.

Дизайн Volkswagen Lavida Pro (именно так назвали новую модель) стал более выразительным, чем у предшественника и выдержан в духе моделей VW Golf и Passat. Седан получил широкую решеткой радиатора и продолговатые фары, соединенные диодной полосой. Дверные ручки выполнены выдвижными, а фонари растянуты на всю ширину кузова.

Авто оснащено 1,5-литровым двигателем Фото: autohome.com.cn

К тому же, седан Volkswagen подрос в размерах. Авто является бюджетным аналогом VW Jetta.

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Габариты Volkswagen Lavida Pro:

длина — 4720 мм;

ширина — 1806 мм;

высота — 1482 мм;

колесная база — 2688 мм;

масса — 1320 кг.

Салон Volkswagen Lavida 2025 не показали, однако раскрыли детали его силового агрегата. Седан оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG, а позже появится 158-сильный вариант. Максимальная скорость составляет 188 км/ч.

Новый Volkswagen Lavida Pro презентуют 23 апреля на автошоу в Шанхае. Вскоре после этого седан поступит в продажу по цене от 110 000 юаней ($17 500).

Кстати, недавно представили еще один недорогой аналог Volkswagen Jetta.

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