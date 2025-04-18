Альтернатива VW Jetta: новий седан Volkswagen за $17 500 показали до прем'єри (фото)

Опубліковано перші фото Volkswagen Lavida четвертого покоління. Бюджетний седан вартістю від $17 500 стане бюджетним аналогом моделі Jetta.

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Про новий Volkswagen Lavida розповідає сайт Autohome.

Дизайн Volkswagen Lavida Pro (саме так назвали нову модель) став виразнішим, ніж у попередника та витриманий у дусі моделей VW Golf і Passat. Седан отримав широку решіткою радіатора та продовгуваті фари, з’єднані діодною смугою. Дверні ручки виконано висувними, а ліхтарі розтягнуто на всю ширину кузова.

Авто оснащене 1,5-літровим двигуном Фото: autohome.com.cn

До того ж, седан Volkswagen підріс у розмірах. Авто є бюджетним аналогом VW Jetta.

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Габарити Volkswagen Lavida Pro:

довжина – 4720 мм;

ширина – 1806 мм;

висота – 1482 мм;

колісна база – 2688 мм;

маса – 1320 кг.

Салон Volkswagen Lavida 2025 не показали, проте розкрили деталі його силового агрегату. Седан оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 110 к. с. та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями DSG, а пізніше з'явиться 158-сильний варіант. Максимальна швидкість становить 188 км/год.

Новий Volkswagen Lavida Pro презентують 23 квітня на автошоу в Шанхаї. Невдовзі після цього седан надійде в продаж за ціною від 110 000 юанів ($17 500).

До речі, нещодавно представили ще один недорогий аналог Volkswagen Jetta.

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