Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Створять на базі MG: розкрито подробиці нового Volkswagen Amarok (фото)

Volkswagen Amarok, новий Volkswagen Amarok, пікап Volkswagen
Фото: Volkswagen | Новий Volkswagen Amarok показали на офіційному рендері

Оприлюднено перші подробиці та зображення Volkswagen Amarok нового покоління. Пікап презентують у 2027 році і він стане дешевшим.

Related video

Про новий Volkswagen Amarok розповіли на сайті Drive.

На рендері видно, що пікап Volkswagen Amarok суттєво зміниться зовні. Його дизайн стане більш кутастим, а тоненькі фари з’єднають світлодіодними смугами.

MG P9, пікап MG Fullscreen
MG P9
Фото: CarNewsChina

Стало відомо, що новий Volkswagen Amarok 2027 розроблятимуть спільно із китайським концерном SAIC. На зображенні видно, що пікап дуже схожий на MG P9 та Maxus Interstellar X – саме ці моделі і стануть основою для нього.

Важливо
У Києві помітили рідкісний кросовер Volkswagen 2000-х із потужним дизелем (фото)
У Києві помітили рідкісний кросовер Volkswagen 2000-х із потужним дизелем (фото)

Як і побратими, пікап Volkswagen Amarok сягатиме приблизно 5,5 м завдовжки, а його вантажопідйомність складе 940 кг. Наразі не відомо, чи модель отримає 2,5-літровий 224-сильний турбодизель від SAIC, чи все ж збереже двигуни Volkswagen.

пікап максус, Maxus Interstellar X Fullscreen
Maxus Interstellar X
Фото: SAIC

Варто відзначити, що Volkswagen планує паралельно випускати дві різних моделі Amarok. Третя генерація пікапа дебютує в Південній Америці і завдяки китайським компонентам стане дешевшою. У Європі ж ще певний час продаватимуть нинішній VW Amarok другого покоління, який, як відомо, створений на базі Ford Ranger.

До речі, саме пікап Ford Ranger нещодавно отримав нову екстремальну модифікацію.

Також Фокус розповідав про новий доступний електромобіль MG.