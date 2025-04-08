Створять на базі MG: розкрито подробиці нового Volkswagen Amarok (фото)

Оприлюднено перші подробиці та зображення Volkswagen Amarok нового покоління. Пікап презентують у 2027 році і він стане дешевшим.

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На рендері видно, що пікап Volkswagen Amarok суттєво зміниться зовні. Його дизайн стане більш кутастим, а тоненькі фари з’єднають світлодіодними смугами.

MG P9 Фото: CarNewsChina

Стало відомо, що новий Volkswagen Amarok 2027 розроблятимуть спільно із китайським концерном SAIC. На зображенні видно, що пікап дуже схожий на MG P9 та Maxus Interstellar X – саме ці моделі і стануть основою для нього.

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Як і побратими, пікап Volkswagen Amarok сягатиме приблизно 5,5 м завдовжки, а його вантажопідйомність складе 940 кг. Наразі не відомо, чи модель отримає 2,5-літровий 224-сильний турбодизель від SAIC, чи все ж збереже двигуни Volkswagen.

Maxus Interstellar X Фото: SAIC

Варто відзначити, що Volkswagen планує паралельно випускати дві різних моделі Amarok. Третя генерація пікапа дебютує в Південній Америці і завдяки китайським компонентам стане дешевшою. У Європі ж ще певний час продаватимуть нинішній VW Amarok другого покоління, який, як відомо, створений на базі Ford Ranger.

До речі, саме пікап Ford Ranger нещодавно отримав нову екстремальну модифікацію.

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