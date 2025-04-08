Создадут на базе MG: раскрыты подробности нового Volkswagen Amarok (фото)

Обнародованы первые подробности и изображения Volkswagen Amarok нового поколения. Пикап презентуют в 2027 году и он станет дешевле.

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О новом Volkswagen Amarok рассказали на сайте Drive.

На рендере видно, что пикап Volkswagen Amarok существенно изменится внешне. Его дизайн станет более угловатым, а тоненькие фары соединят светодиодными полосами.

MG P9 Фото: CarNewsChina

Стало известно, что новый Volkswagen Amarok 2027 будет разрабатываться совместно с китайским концерном SAIC. На изображении видно, что пикап очень похож на MG P9 и Maxus Interstellar X — именно эти модели и станут основой для него.

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Как и собратья, пикап Volkswagen Amarok будет достигать примерно 5,5 м в длину, а его грузоподъемность составит 940 кг. Пока не известно, получит ли модель 2,5-литровый 224-сильный турбодизель от SAIC или все же сохранит двигатели Volkswagen.

Maxus Interstellar X Фото: SAIC

Стоит отметить, что Volkswagen планирует параллельно выпускать две разных модели Amarok. Третья генерация пикапа дебютирует в Южной Америке и благодаря китайским компонентам станет дешевле. В Европе же еще некоторое время будут продавать нынешний VW Amarok второго поколения, который, как известно, создан на базе Ford Ranger.

Кстати, именно пикап Ford Ranger недавно получил новую экстремальную модификацию.

Также Фокус рассказывал о новом доступном электромобиле MG.