Аналоги Jetta і Arteon: нові седани Volkswagen за $17 000 розсекретили до прем'єри (фото)

Оновлені седани Volkswagen Sagitar і Lamando зміняться зовні, а також отримають потужніший 160-сильний турбомотор.

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Опубліковано фото Volkswagen Lamando та Sagitar. Недорогі моделі пройдуть модернізацію і дебютують у найближчі місяці. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Обидві моделі Volkswagen випускають у Китаї. Volkswagen Lamando є доступнішою альтернативою Arteon, а Sagitar доларів, по суті, є подовженим варіантом VW Jetta. Вартість моделей приблизно однакова – від 17 000 – 17 500 доларів.

Volkswagen Sagitar Фото: carscoops.com

Нові Volkswagen вирізняються зміненими фарами, бамперами та решіткою радіатора, а ззаду оновили ліхтарі. Крім того, седан Volkswagen Sagitar отримав висувні дверні ручки.

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Примітно, що нові Volkswagen Lamando і Sagitar майже однакові за розмірами: сягають 4,8 м завдовжки та 1,8 м завширшки, а їх колісна база однакова – 2731 мм. В основі обох автомобілів лежить платформа MQB.

Салон Volkswagen Sagitar і Lamando на фото не показали. Очікується, що автомобілі отримають збільшені дисплеї.

Обидва Volkswagen отримали змінені ліхтарі Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com

Зате розкрили характеристики Volkswagen Lamando і Sagitar. Седани оснащені покращеним 1,5-літровим бензиновим турбомотором зі збільшеною до 160 сил потужністю. У парі з ним працює 7-ступінчастий робот DSG.

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