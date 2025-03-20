Аналоги Jetta и Arteon: новые седаны Volkswagen за $17 000 рассекретили до премьеры (фото)

Обновленные седаны Volkswagen Sagitar и Lamando изменятся внешне, а также получат более мощный 160-сильный турбомотор.

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Опубликовано фото Volkswagen Lamando и Sagitar. Недорогие модели пройдут модернизацию и дебютируют в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Обе модели Volkswagen выпускают в Китае. Volkswagen Lamando является более доступной альтернативой Arteon, а Sagitar долларов, по сути, является удлиненным вариантом VW Jetta. Стоимость моделей примерно одинакова — от 17 000 — 17 500 долларов.

Volkswagen Sagitar Фото: carscoops.com

Новые Volkswagen отличаются измененными фарами, бамперами и решеткой радиатора, а сзади обновили фонари. Кроме того, седан Volkswagen Sagitar получил выдвижные дверные ручки.

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Примечательно, что новые Volkswagen Lamando и Sagitar почти одинаковы по размерам: достигают 4,8 м в длину и 1,8 м в ширину, а их колесная база одинакова — 2731 мм. В основе обоих автомобилей лежит платформа MQB.

Салон Volkswagen Sagitar и Lamando на фото не показали. Ожидается, что автомобили получат увеличенные дисплеи.

Оба Volkswagen получили измененные фонари Фото: carscoops.com Фото: carscoops.com

Зато раскрыли характеристики Volkswagen Lamando и Sagitar. Седаны оснащены улучшенным 1,5-литровым бензиновым турбомотором с увеличенной до 160 сил мощностью. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот DSG.

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