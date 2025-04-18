Раритет из 2000-х: обнаружен 23-летний американский спорткар в новом состоянии (фото, видео)

В США нашли хорошо сохранившееся купе Chevrolet Monte Carlo 2002 года в лимитированном исполнении Dale Earnhardt Edition. Спортивное авто является капсулой времени.

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Этот Chevrolet Monte Carlo SS Dale Earnhardt Edition имел всего двух владельцев, который очень мало эксплуатировали его. Пробег автомобиля составляет всего 6900 км.

Купе Chevrolet Monte Carlo SS неплохо сохранилось. Его кузов и салон фактически как новые. Автомобиль проходил техобслуживание с заменой масла и фильтров.

Авто относится к редкой версии Dale Earnhardt Edition Фото: Cars and Bids

Dale Earnhardt Edition — довольно редкая версия купе Chevrolet Monte Carlo SS. Ее посвятили семикратному чемпиону NASCAR Дейлу Эрнхардту, который трагически погиб в гонках в 2001 году.

Салон авто прекрасно сохранился Фото: Cars and Bids

Авто отличается обвесом, спойлером, 16-дюймовыми дисками и улучшенной внутренней отделкой, а также особым декором снаружи и внутри.

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3,8-литровый 203-сильный двигатель Chevrolet Monte Carlo SS дополнили спортивной выхлопной системой. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Также перенастроили подвеску купе.

Chevrolet Monte Carlo богато оснащен Фото: Cars and Bids

К тому же, комплектация Chevrolet Monte Carlo SS Dale Earnhardt Edition расширена. Авто получило кожаный салон, кондиционер, подогрев сидений, люк, круиз-контроль и мощную аудиосистему.

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