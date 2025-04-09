Сохранил запах нового авто: обнаружен знаменитый Ford 2000-х в идеальном состоянии (видео)

В Великобритании обнаружили хорошо сохранившийся Ford Ka 2004 года. Маленькое городское авто за два десятилетия проехало всего 7500 км.

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О находке рассказали на сайте аукциона Manor Park Classics, на котором Ford Ka продали за 3450 фунтов стерлингов ($4420).

Хэтчбек Ford Ka первого поколения очень мало эксплуатировался и хранился в гараже. Автомобиль до сих пор имеет номера, которые получил в 2004 году, также сохранилась вся оригинальная документация. Это настоящая капсула времени.

Маленький хэтчбек находится в идеальном состоянии

О Ford Ka хорошо заботились и регулярно обслуживали — об этом свидетельствуют многочисленные квитанции с СТО. Кузов компактного автомобиля в хорошем состоянии — без ржавчины или даже мелких повреждений. Хорошо сохранился и салон: продавец утверждает, что он до сих пор пахнет новым автомобилем.

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К технической "начинке" Ford Ka также нет вопросов. Силовой агрегат и ходовая хэтчбек не нуждаются в ремонте.

Салон сохранил запах нового авто

Миниатюрный Ford Ka первого поколения выпускался с 1996 по 2008 год. 3,6-метровый хэтчбек А-класса комплектовали бензиновыми двигателями объемом 1,3 л (60 л.с.) и 1,6 л (95 л.с.). Конкретно это авто получило 1,3-литровый мотор и 5-ступенчатую механическую КПП.

Кстати, недавно в Киеве видели очень редкий спортивный фургон Ford, выпущенный лимитированной серией.

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