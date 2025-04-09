Зберіг запах нового авто: виявлено знаменитий Ford 2000-х в ідеальному стані (відео)

У Великій Британії виявили добре збережений Ford Ka 2004 року. Маленьке міське авто за два десятиліття проїхало всього 7500 км.

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Хетчбек Ford Ka першого покоління дуже мало експлуатувався і зберігався у гаражі. Автомобіль досі має номери, які отримав у 2004 році, також збереглася вся оригінальна документація. Це справжня капсула часу.

Маленький хетчбек перебуває в ідеальному стані

Про Ford Ka добре дбали і регулярно обслуговували – про це свідчать численні квитанції з СТО. Кузов компактного автомобіля у гарному стані – без іржі чи навіть дрібних ушкоджень. Добре зберігся і салон: продавець стверджує, що він досі пахне новим автомобілем.

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До технічної "начинки" Ford Ka також немає питань. Силовий агрегат та ходова хетчбек не потребують ремонту.

Салон зберіг запах нового авто

Мініатюрний Ford Ka першого покоління випускали з 1996 по 2008 рік. 3,6-метровий хетчбек А-класу комплектували бензиновими двигунами об’ємом 1,3 л (60 к. с.) і 1,6 л (95 к. с.). Конкретно це авто отримало 1,3-літровий мотор та 5-ступінчасту механічну КПП.

До речі, нещодавно в Києві бачили дуже рідкісний спортивний фургон Ford, випущений лімітованою серією.

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