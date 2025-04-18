Раритет із 2000-х: виявлено 23-річний американський спорткар у новому стані (фото, відео)

У США знайшли добре збережене купе Chevrolet Monte Carlo 2002 року в лімітованому виконанні Dale Earnhardt Edition. Спортивне авто є капсулою часу.

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Цей Chevrolet Monte Carlo SS Dale Earnhardt Edition мав лише двох власників, який дуже мало експлуатували його. Пробіг автомобіля становить усього 6900 км.

Купе Chevrolet Monte Carlo SS непогано збереглося. Його кузов і салон фактично як нові. Автомобіль проходив техобслуговування із заміною мастила та фільтрів.

Авто належить до рідкої версії Dale Earnhardt Edition Фото: Cars and Bids

Dale Earnhardt Edition – доволі рідкісна версія купе Chevrolet Monte Carlo SS. Її присвятили семиразовому чемпіону NASCAR Дейлу Ернхардту, який трагічно загинув у перегонах в 2001 році.

Салон авто чудово зберігся Фото: Cars and Bids

Авто вирізняється обвісом, спойлером, 16-дюймовими дисками і покращеним внутрішнім оздобленням, а також особливим декором зовні та всередині.

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3,8-літровий 203-сильний двигун Chevrolet Monte Carlo SS доповнили спортивною вихлопною системою. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Також переналаштували підвіску купе.

Chevrolet Monte Carlo багато оснащений Фото: Cars and Bids

До того ж, комплектація Chevrolet Monte Carlo SS Dale Earnhardt Edition розширена. Авто отримало шкіряний салон, кондиціонер, підігрів сидінь, люк, круїз-контроль та потужну аудіосистему.

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