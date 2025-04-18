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Авто

Раритет із 2000-х: виявлено 23-річний американський спорткар у новому стані (фото, відео)

Chevrolet Monte Carlo Dale Earnhardt, Chevrolet Monte Carlo, Chevrolet Monte Carlo 2002, капсула часу
Фото: Cars and Bids | Chevrolet Monte Carlo 2002 року проїхав усього 6900 км

У США знайшли добре збережене купе Chevrolet Monte Carlo 2002 року в лімітованому виконанні Dale Earnhardt Edition. Спортивне авто є капсулою часу.

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Про Chevrolet Monte Carlo розповіли на сайті Cars and Bids.

Цей Chevrolet Monte Carlo SS Dale Earnhardt Edition мав лише двох власників, який дуже мало експлуатували його. Пробіг автомобіля становить усього 6900 км.

Купе Chevrolet Monte Carlo SS непогано збереглося. Його кузов і салон фактично як нові. Автомобіль проходив техобслуговування із заміною мастила та фільтрів.

Chevrolet Monte Carlo 2002, Chevrolet Monte Carlo Dale Earnhardt, капсула часу Fullscreen
Авто належить до рідкої версії Dale Earnhardt Edition
Фото: Cars and Bids

Dale Earnhardt Edition – доволі рідкісна версія купе Chevrolet Monte Carlo SS. Її присвятили семиразовому чемпіону NASCAR Дейлу Ернхардту, який трагічно загинув у перегонах в 2001 році.

салон Chevrolet Monte Carlo, Chevrolet Monte Carlo 2002, Chevrolet Monte Carlo Dale Earnhardt, капсула часу Fullscreen
Салон авто чудово зберігся
Фото: Cars and Bids

Авто вирізняється обвісом, спойлером, 16-дюймовими дисками і покращеним внутрішнім оздобленням, а також особливим декором зовні та всередині.

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3,8-літровий 203-сильний двигун Chevrolet Monte Carlo SS доповнили спортивною вихлопною системою. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Також переналаштували підвіску купе.

салон Chevrolet Monte Carlo Dale Earnhardt, капсула часу Fullscreen
Chevrolet Monte Carlo багато оснащений
Фото: Cars and Bids

До того ж, комплектація Chevrolet Monte Carlo SS Dale Earnhardt Edition розширена. Авто отримало шкіряний салон, кондиціонер, підігрів сидінь, люк, круїз-контроль та потужну аудіосистему.

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