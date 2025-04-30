Гость из 80-х: обнаружен культовый спорткар Mazda в новом состоянии (фото)

В США нашли идеально сохранившееся купе Mazda RX-7 1982 года. Знаменитый спорткар проехал всего 2500 км.

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Mazda RX-7 Фото: Bring a Trailer

Владелица Mazda RX-7 рассказала, что автомобиль приобрел новым ее муж, а после его смерти в 2004 году машина перешла ей по наследству. Спорткар очень мало эксплуатировался, а потому прекрасно сохранился.

Кузов Mazda RX-7 в неплохом состоянии, а красный кожаный салон выглядит идеально. В декабре 2024 года автомобиль прошел расширенное техобслуживание.

Салон авто прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

К тому же, спорткар Mazda RX-7 богато оснащен, ведь при покупке выбрали немало опций. Купе получило кондиционер, электростеклоподъемники, люк, круиз-контроль, мощную аудиосистему.

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Под капотом купе Mazda RX-7 установлен 1,1-литровый роторно-поршневой двигатель Ванкеля мощностью 100 л.с., в паре с которым действует 3-ступенчатая автоматическая КПП.

Спорткар оснащен роторно-поршневым двигателем Фото: Bring a Trailer

Разгон до 100 км/ч занимает 9,7 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч. Mazda RX-7 также оснащена самоблокирующимся дифференциалом и дисковыми тормозами на всех колесах.

Кстати, недавно в Киеве засветилось более новое купе Mazda RX-7 90-х годов.

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