Гість із 80-х: виявлено культовий спорткар Mazda у новому стані (фото)

У США знайшли ідеально збережене купе Mazda RX-7 1982 року. Знаменитий спорткар проїхав усього 2500 км.

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Mazda RX-7 Фото: Bring a Trailer

Власниця Mazda RX-7 розповіла, що автомобіль придбав новим її чоловік, а після його смерті в 2004 році машина перейшла їй у спадок. Спорткар дуже мало експлуатувався, а тому чудово зберігся.

Кузов Mazda RX-7 в непоганому стані, а червоний шкіряний салон має ідеальний вигляд. У грудні 2024 року автомобіль пройшов розширене техобслуговування.

Салон авто чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

До того ж, спорткар Mazda RX-7 багато оснащений, адже при покупці обрали чимало опцій. Купе отримало кондиціонер, електросклопідіймачі, люк, круїз-контроль, потужну аудіосистему.

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Під капотом купе Mazda RX-7 встановлено 1,1-літровий роторно-поршневий двигун Ванкеля потужністю 100 к. с., у парі з яким діє 3-ступінчаста автоматична КПП.

Спорткар оснащений роторно-поршневим двигуном Фото: Bring a Trailer

Розгін до 100 км/год займає 9,7 с, а максимальна швидкість складає 190 км/год. Mazda RX-7 також оснащена самоблокувальним диференціалом та дисковими гальмами на всіх колесах.

До речі, нещодавно в Києві засвітилося новіше купе Mazda RX-7 90-х років.

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