Классика на новый лад: культовый британский внедорожник превратили в электрокар (фото)
Винтажные Land Rover получают вторую жизнь в Великобритании. Классические внедорожники превращают в электрокары.
Об электромобиле Land Rover рассказывает британское издание Auto Express.
Необычный тюнинг Land Rover выполняет небольшая компания Inverted. Обычно берут модели Series I, II и III, которые выпускали в 50-70-х годах.
Основатель компании Гарри Миллингтон объяснил выбор этих моделей тем, что это культовые авто, однако не все их владельцы хотят возиться с неисправным двигателем утром или вдыхать выхлоп. Электрификация позволяет сделать внедорожники более надежными и практичными.
Внедорожники реставрируют, а вместо двигателей внутреннего сгорания устанавливают электромотор на 160 л.с. и 900 Нм. Динамика Land Rover существенно улучшается — разгон до 100 км/ч занимает 8 с.
Аккумуляторная батарея емкостью 62 кВт∙ч обеспечивает запас хода примерно в 190 км. Ее быстрая (мощностью 60 кВт) зарядка на 80% занимает 38 минут.
Классический Land Rover сохраняет полный привод с понижающей передачей, а также блокировку дифференциалов. Вместе с тем, установлен электроусилитель руля и улучшенная тормозная система. Цена Land Rover с электромотором стартует со 125 000 фунтов стерлингов ($166 000).
Кстати, недавно классический Land Rover Defender 90 вернули в производство, причем оснастили бензиновым V8.
Также Фокус рассказывал, что не электромобиль превратили и классический Ford Bronco первого поколения.