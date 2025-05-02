Класика на новий лад: культовий британський позашляховик перетворили на електрокар (фото)

Вінтажні Land Rover отримують друге життя у Великій Британії. Класичні позашляховики перетворюють на електрокари.

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Про електромобіль Land Rover розповідає британське видання Auto Express.

Незвичний тюнінг Land Rover виконує невелика компанія Inverted. Зазвичай беруть моделі Series I, II та III, які випускали в 50-70-х роках.

Позашляховик оснастили 160-сильним електромотором

Засновник компанії Гаррі Міллінгтон пояснив вибір цих моделей тим, що це культові авто, проте не всі їх власники хочуть возитися із несправним двигуном зранку чи вдихати вихлоп. Електрифікація дозволяє зробити позашляховики надійнішими та практичнішими.

Позашляховики реставрують,а замість двигунів внутрішнього згоряння встановлюють електромотор на 160 к.с. і 900 Нм. Динаміка Land Rover суттєво покращується – розгін до 100 км/год займає 8 с.

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Акумуляторна батарея ємністю 62 кВт∙год забезпечує запас ходу приблизно в 190 км. Її швидка (потужністю 60 кВт) зарядка на 80% займає 38 хвилин.

Класичний Land Rover зберігає повний привід зі знижувальною передачею, а також блокування диференціалів. Разом із тим, встановлено електропідсилювач керма та покращену гальмівну систему. Ціна Land Rover із електромотором стартує зі 125 000 фунтів стерлінгів ($166 000).

До речі, нещодавно класичний Land Rover Defender 90 повернули у виробництво, причому оснастили бензиновим V8.

Також Фокус розповідав, що не електромобіль перетворили і класичний Ford Bronco першого покоління.