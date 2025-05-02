Раритеты за $4 миллиона: на аукцион выставили коллекцию винтажных итальянских авто (фото)

В США на аукционе распродадут коллекцию старинных Alfa Romeo. С молотка уйдут 12 редких спорткаров общей стоимостью более 4 миллионов долларов.

Related video

О спортивных Alfa Romeo рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Alfa Romeo Tipo 33/2 Daytona 1968 года Фото: RM Sotheby's

С молотка уйдут гоночные и спортивные авто, выпущенные с 1958 по 1974 год. Коллекцию назвали Quadrifoglio ("четырехлистный клевер"), ведь изображением этого растения традиционно украшали спорткары Alfa Romeo.

Alfa Romeo Giulia TZ-1 1964 года Фото: RM Sotheby's

Самым ценным в коллекции является купе Alfa Romeo Tipo 33/2 Daytona 1968 года, за которое планируют получить до 2 миллионов долларов. Изготовлено всего 30 таких авто с 2,5-литровым 315-сильным V8. Обтекаемый спорткар способен развить 300 км/ч и активно выступал в соревнованиях.

Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca 1961 года Фото: RM Sotheby's

Важно

Старинный 100-летний мотоцикл ушел с молотка по цене нового суперкара (фото)

В 900 000 долларов оценили Alfa Romeo Giulia TZ-1 1964 года. Таких обтекаемых купе с кузовом от ателье Zagato собрали только 117. На этом авто выступал в гонках сын писателя Владимира Набокова. Легкий (658 кг) спорткар со 113-сильным мотором может разогнаться до 215 км/ч.

Alfa Romeo Giulia 1750 GTAm Фото: RM Sotheby's

Купе Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca 1961 года стоит $500 000. Его выпустили тиражом в 41 экземпляр и конкретно это 100-сильное авто успешно выступало в соревнованиях.

Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 1964 года Фото: RM Sotheby's

В коллекции собрали сразу пять различных гоночных версий купе Alfa Romeo Giluia, самой дорогой из которых является 200-сильный вариант 1750 GTAm за 250 000 долларов.

Alfa Romeo Montreal 1971 года Фото: RM Sotheby's

Кроме того, продаются гоночные купе и кабриолет Alfa Romeo Giulietta, а также серийные спорткары с кузовом от Bertone — Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 1964 года и Montreal 1971 года.

Ранее Фокус рассказывал об огромной заброшенной коллекции американских спорткаров.

Также мы писали, что на аукцион выставили редкий спорткар Pontiac 70-х в новом состоянии.