Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Раритеты за $4 миллиона: на аукцион выставили коллекцию винтажных итальянских авто (фото)

коллекция альфа ромео, Alfa Romeo, спорткары Alfa Romeo, Alfa Romeo Giulia
Фото: RM Sotheby's | С молотка уйдут 12 старинных спортивных Alfa Romeo

В США на аукционе распродадут коллекцию старинных Alfa Romeo. С молотка уйдут 12 редких спорткаров общей стоимостью более 4 миллионов долларов.

Related video

О спортивных Alfa Romeo рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Alfa Romeo 33, Alfa Romeo, спорткары Alfa Romeo Fullscreen
Alfa Romeo Tipo 33/2 Daytona 1968 года
Фото: RM Sotheby's

С молотка уйдут гоночные и спортивные авто, выпущенные с 1958 по 1974 год. Коллекцию назвали Quadrifoglio ("четырехлистный клевер"), ведь изображением этого растения традиционно украшали спорткары Alfa Romeo.

Alfa Romeo Giulia TZ, Alfa Romeo, спорткары Alfa Romeo, Alfa Romeo Giulia Fullscreen
Alfa Romeo Giulia TZ-1 1964 года
Фото: RM Sotheby's

Самым ценным в коллекции является купе Alfa Romeo Tipo 33/2 Daytona 1968 года, за которое планируют получить до 2 миллионов долларов. Изготовлено всего 30 таких авто с 2,5-литровым 315-сильным V8. Обтекаемый спорткар способен развить 300 км/ч и активно выступал в соревнованиях.

Alfa Romeo Giulietta SZ, Alfa Romeo, спорткары Alfa Romeo Fullscreen
Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca 1961 года
Фото: RM Sotheby's
Важно
Старинный 100-летний мотоцикл ушел с молотка по цене нового суперкара (фото)

В 900 000 долларов оценили Alfa Romeo Giulia TZ-1 1964 года. Таких обтекаемых купе с кузовом от ателье Zagato собрали только 117. На этом авто выступал в гонках сын писателя Владимира Набокова. Легкий (658 кг) спорткар со 113-сильным мотором может разогнаться до 215 км/ч.

Alfa Romeo Giulia GTA, Alfa Romeo, спорткары Alfa Romeo, Alfa Romeo Giulia Fullscreen
Alfa Romeo Giulia 1750 GTAm
Фото: RM Sotheby's

Купе Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca 1961 года стоит $500 000. Его выпустили тиражом в 41 экземпляр и конкретно это 100-сильное авто успешно выступало в соревнованиях.

Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale, Alfa Romeo, спорткары Alfa Romeo, Alfa Romeo Giulia Fullscreen
Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 1964 года
Фото: RM Sotheby's

В коллекции собрали сразу пять различных гоночных версий купе Alfa Romeo Giluia, самой дорогой из которых является 200-сильный вариант 1750 GTAm за 250 000 долларов.

Alfa Romeo Montreal, Alfa Romeo, спорткары Alfa Romeo Fullscreen
Alfa Romeo Montreal 1971 года
Фото: RM Sotheby's

Кроме того, продаются гоночные купе и кабриолет Alfa Romeo Giulietta, а также серийные спорткары с кузовом от Bertone — Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 1964 года и Montreal 1971 года.

Ранее Фокус рассказывал об огромной заброшенной коллекции американских спорткаров.

Также мы писали, что на аукцион выставили редкий спорткар Pontiac 70-х в новом состоянии.