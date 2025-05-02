Раритети за $4 мільйони: на аукціон виставили колекцію вінтажних італійських авто (фото)

У США на аукціоні розпродадуть колекцію старовинних Alfa Romeo. Із молотка підуть 12 рідкісних спорткарів загальною вартістю понад 4 мільйони доларів.

Related video

Про спортивні Alfa Romeo розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Alfa Romeo Tipo 33/2 Daytona 1968 року Фото: RM Sotheby's

З молотка підуть гоночні та спортивні авто, випущені з 1958 по 1974 рік. Колекцію назвали Quadrifoglio ("чотирилиста конюшина"), адже зображенням цієї рослини традиційно прикрашали спорткари Alfa Romeo.

Alfa Romeo Giulia TZ-1 1964 року Фото: RM Sotheby's

Найціннішим у колекції є купе Alfa Romeo Tipo 33/2 Daytona 1968 року, за яке планують отримати до 2 мільйонів доларів. Виготовлено лише 30 таких авто з 2,5-літровим 315-сильним V8. Обтічний спорткар здатен розвинути 300 км/год і активно виступав у змаганнях.

Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca 1961 року Фото: RM Sotheby's

Важливо

Старовинний 100-річний мотоцикл пішов із молотка за ціною нового суперкара (фото)

У 900 000 доларів оцінили Alfa Romeo Giulia TZ-1 1964 року. Таких обтічних купе з кузовом від ательє Zagato зібрали тільки 117. На цьому авто виступав у перегонах син письменника Володимира Набокова. Легкий (658 кг) спорткар зі 113-сильним мотором може розігнатися до 215 км/год.

Alfa Romeo Giulia 1750 GTAm Фото: RM Sotheby's

Купе Alfa Romeo Giulietta SZ Coda Tronca 1961 року коштує $500 000. Його випустили накладом у 41 екземпляр і конкретно це 100-сильне авто успішно виступало в змаганнях.

Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 1964 року Фото: RM Sotheby's

У колекції зібрали одразу п’ять різних гоночних версій купе Alfa Romeo Giluia, найдорожчим із яких є 200-сильний варіант 1750 GTAm за 250 000 доларів.

Alfa Romeo Montreal 1971 року Фото: RM Sotheby's

Крім того, продають гоночні купе і кабріолет Alfa Romeo Giulietta, а також серійні спорткари з кузовом від Bertone – Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale 1964 року та Montreal 1971 року.

Раніше Фокус розповідав про величезну покинуту колекцію американських спорткарів.

Також ми писали, що на аукціон виставили рідкісний спорткар Pontiac 70-х у новому стані.