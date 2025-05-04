В США создали гигантский трехколесный мотоцикл с кабиной в колесе (видео)

В США создали огромный трехколесный мотоцикл. Колеса для трайка позаимствовали у тракторов.

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Нестандартный проект воплотила в жизнь компания Grind Hard Plumbing из штата Айдахо. Это один из самых больших мотоциклов в мире.

Для трайка создали прочную раму из стальных труб. Сзади установили 46-дюймовые шины с глубоким протектором от трактора.

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Спереди же разместили огромное 54-дюймовое колесо. В нем оборудовали своеобразную водительскую кабину с креслом и круглым рулем автомобильного типа. Мало того, сзади есть еще один руль, то есть трайк имеет сразу две кабины и может ездить как вперед, так и назад с одинаковой скоростью.

Трехколесный мотоцикл оснащен тяговитым турбодизелем Volkswagen. У него складная подвеска, усиленная для бездорожья.

Но самой интересной деталью является полноуправляемое шасси. Поворачиваются как переднее, так и задние колеса. Такая конструкция уменьшает диаметр разворота и даже позволяет ездить по диагонали. Необычный проект еще не завершен и его создатели обещают ряд интересных решений.

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