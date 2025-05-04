У США створили гігантський триколісний мотоцикл із кабіною в колесі (відео)

У США створили величезний триколісний мотоцикл. Колеса для трайка запозичили в тракторів.

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Нестандартний проєкт втілила в життя компанія Grind Hard Plumbing зі штату Айдахо. Це один із найбільших мотоциклів у світі.

Для трайка створили міцну раму зі сталевих труб. Ззаду встановили 46-дюймові шини з глибоким протектором від трактора.

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Спереду ж розмістили величезне 54-дюймове колесо. У ньому обладнали своєрідну водійську кабіну із кріслом та круглим кермом автомобільного типу. Мало того, ззаду є ще одне кермо, тобто трайк має одразу дві кабіни і може їздити як вперед, так і назад із однаковою швидкістю.

Триколісний мотоцикл оснащений тяговитим турбодизелем Volkswagen. У нього складна підвіска, посилена для бездоріжжя.

Та найцікавішою деталлю є повнокероване шасі. Повертаються як переднє, так і задні колеса. Така конструкція зменшує діаметр розвороту і навіть дозволяє їздити по діагоналі. Незвичний проєкт ще не завершено і його творці обіцяють низку цікавих рішень.

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