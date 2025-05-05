Бензин со спиртом на АЗС: эксперт рассказал, как упадет цена и какое топливо может быть в дефиците

С 1 мая в украинском бензине стала обязательной доля биоэтанола в минимум 5%, из-за чего сознательным водителям придется чаще проверять свечи зажигания или топливные фильтры. Это снизит цены на топливо, но при одном условии.

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Детальным прогнозом в эфире телеканала "Киев" 5 мая поделился эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

По его словам, нарекания на качество бензина были всегда, и сейчас "мало что изменится". Однако претензий именно к бензину с биоэтанолом Куюн не слышал, хотя такие риски есть.

"Проблема не в бензине, а проблема в том, что этот бензин со спиртом, он очень к условиям транспортировки и хранения. В частности, надо обеспечить чистоту резервуаров на заправочных станциях, на нефтебазах, бензовозов. Как только появляется вода, спирт абсорбирует ее (...), топливо расслаивается и, соответственно, теряет свои свойства", — пояснил он.

Эксперт заверил, что бензин приезжает в Украину качественным. Однако важно то, как его та или иная сеть транспортирует в бак автомобиля.

Для А-98 и выше сделали исключение. Такой бензин не подпадает под норму закона, то есть доля биоэтанола в нем не обязательна.

"Относительно там дефицита... Опять таки, я такого не видел, не слышал пока. Но я не исключаю, что это может быть правда. Поскольку это продукт низкой реализации, его мало продается и, соответственно, его никто не держит больших запасов", — отметил Куюн.

По его словам, если вдруг возникнет спрос, что возможно, это может повлечь определенную дестабилизацию поставок. Однако речь идет лишь о "деле нескольких дней", в короткие сроки ситуация наладится.

Эксперт спрогнозировал, что в мае топливо подешевеет на "пару гривен", если не будет изменений на мировом рынке нефти.

Напомним, ранее эксперт Сергей Куюн советовал водителям воздержаться от поисков дешевого бензина "хотя бы в мае-июне". Он объяснял, что рынок должен адаптироваться к изменениям, и контроль качества должны усилить, с чем лучше всего справятся "сетевые игроки".

Также Куюн отмечал, что в Европе заправляются бензином со спиртом уже более 15 лет. Однако принципиально новая технологическая культура, которой требует топливо с биоэтанолом, требует дополнительных затрат, и первые два месяца после изменений "будут полны сюрпризов, проклятий и жалоб".