Бензин зі спиртом на АЗС: експерт розповів, як впаде ціна і яке пальне може бути в дефіциті

З 1 травня в українському бензині стала обов’язковою частка біоетанолу у щонайменше 5%, через що свідомим водіям доведеться частіше перевіряти свічки запалювання або паливні фільтри. Це знизить ціни на пальне, але за однієї умови.

Related video

Детальним прогнозом в ефірі телеканалу "Київ" 5 травня поділився експерт паливного ринку Сергій Куюн.

З його слів, нарікання на якість бензину були завжди, і зараз "мало що зміниться". Однак претензій саме щодо бензину з біоетанолом Куюн не чув, хоча такі ризики є.

"Проблема не в бензині, а проблема в тому, що цей бензин зі спиртом, він дуже до умов транспортування та зберігання. Зокрема, треба забезпечити чистоту резервуарів на заправних станціях, на нафтобазах, бензовозів. Як тільки з’являється вода, спирт абсорбує її (…), пальне розшаровується і, відповідно, втрачає свої властивості", — пояснив він.

Експерт запевнив, що бензин приїжджає в Україну якісним. Однак важливо те, як його та чи інша мережа транспортує до бака автомобіля.

Для А-98 і вище зробили виключення. Такий бензин не підпадає під норму закону, тобто частка біоетанолу в ньому не обов’язкова.

"Щодо там дефіциту… Знову таки, я такого не бачив, не чув поки що. Але я не виключаю, що це може бути правда. Оскільки це продукт низької реалізації, його мало продається і, відповідно, його ніхто не тримає великих запасів", — зауважив Куюн.

З його слів, якщо раптом виникне попит, що можливо, це може спричинити певну дестабілізацію постачання. Однак йдеться лише про "справу декількох днів", в короткі терміни ситуація налагодиться.

Експерт спрогнозував, що у травні пальне подешевшає на "пару гривень", якщо не буде змін на світовому ринку нафти.

Нагадаємо, раніше експерт Сергій Куюн радив водіям утриматись від пошуків найдешевшого бензину "хоча б у травні-червні". Він пояснював, що ринок має адаптуватись до змін, і контроль якості мають посилити, з чим найкраще впораються "мережеві гравці".

Також Куюн зазначав, що в Європі заправляються бензином зі спиртом вже понад 15 років. Однак принципово нова технологічна культура, якої вимагає пальне з біоетанолом, потребує додаткових витрат, і перші два місяці після змін "будуть сповненими сюрпризів, прокльонів і скарг".