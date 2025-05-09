Безумный тюнинг: британец скрестил старый Volkswagen 60-х и спортивный Porsche (фото)

Старый Volkswagen Beetle 1967 года начал новую жизнь. Бюджетное авто превратили в оригинальный спорткар на агрегатах Porsche.

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О тюнинге Volkswagen Beetle рассказывает сайт Carakoom.

Владелец Volkswagen Beetle Линден Ли отметил, что "Жук" ему нравился, однако он был не доволен ездовыми характеристиками авто — динамикой и управляемостью.

Volkswagen Beetle не имеет крыльев Фото: Carakoom

Именно поэтому британец решил установить кузов VW Beetle на шасси Porsche Boxster первого поколения. Ситуацию упростило то, что две модели имеют почти одинаковую колесную базу.

При этом "Жука" занизили и сняли с него крылья — получился своеобразный хот-род. Также появились сдвижная крыша, спойлер и современные светодиодные фары.

Авто получило современные диодные фары и новую подвеску Фото: Carakoom

2,7-литровая оппозитная шестерка Porsche Boxster мощностью 204 л.с. осталась без изменений, однако ее дополнили спортивной выхлопной системой.

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Кроме того, тюнинг Volkswagen Beetle включает современную спортивную подвеску и 19-дюймовые диски с широкими шинами. От Porsche Boxster остались ABS, усилитель руля, круиз-контроль и кресла с электроприводом. Кроме того, установили сенсорный дисплей.

Сзади установили заостренный спойлер Фото: Carakoom

Сейчас Линден Ли хотя продать свое творение. Хот-род VW Beetle он оценил в 23 500 фунтов стерлингов ($31 000).

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