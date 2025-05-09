Божевільний тюнінг: британець схрестив старий Volkswagen 60-х та спортивний Porsche (фото)

Старий Volkswagen Beetle 1967 року почав нове життя. Бюджетне авто перетворили на оригінальний спорткар на агрегатах Porsche.

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Про тюнінг Volkswagen Beetle розповідає сайт Carakoom.

Власник Volkswagen Beetle Лінден Лі зазначив, що "Жук" йому подобався, проте він був не задоволений їздовими характеристиками авто – динамікою та керованістю.

Volkswagen Beetle не має крил Фото: Carakoom

Саме тому британець вирішив встановити кузов VW Beetle на шасі Porsche Boxster першого покоління. Ситуацію спростило те, що дві моделі мають майже однакову колісну базу.

При цьому "Жука" занизили та зняли з нього крила – вийшов своєрідний хот-род. Також з’явилися зсувний дах, спойлер і сучасні світлодіодні фари.

Авто отримало сучасні діодні фари та нову підвіску Фото: Carakoom

2,7-літрова опозитна шістка Porsche Boxster потужністю 204 к. с. залишилася без змін, проте її доповнили спортивною вихлопною системою.

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Крім того, тюнінг Volkswagen Beetle включає сучасну спортивну підвіску та 19-дюймові диски з широкими шинами. Від Porsche Boxster залишилися ABS, підсилювач керма, круїз-контроль та крісла з електроприводом. Крім того, встановили сенсорний дисплей.

Ззаду встановили загострений спойлер Фото: Carakoom

Зараз Лінден Лі хоча продати своє творіння. Хот-род VW Beetle він оцінив у 23 500 фунтів стерлінгів ($31 000).

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