У Києві помітили потужний спорткар Porsche із рідкісним тюнінгом (фото)

У Києві засвітився Porsche 911 Turbo 2021 року в дуже рідкісній версії від ательє TechArt. Спорткар вирізняється яскравим дизайном та вражаючою динамікою.

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Німецьке ательє TechArt виконує тюнінг Porsche 911 із 1987 року. Доопрацьовані моделі змінюють зовні та збільшують потужність їх двигуна.

Кабріолет отримав обвіс і антикрило Фото: Topcars UA

Цей кабріолет Porsche 911 Turbo S у 992 кузові отримав агресивний карбоновий обвіс, велике заднє антикрило та додаткові повітрозабірники. Його колісні арки розширено і встановлено особливі диски із низькопрофільною гумою.

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Із чорним кольором кузова контрастує яскраво-червоний декор. Червоною шкірою оздоблено і салон Porsche 911 Turbo S.

У TechArt можуть підняти потужність Porsche 911 Turbo до 800 сил Фото: Topcars UA

Тюнінг Porsche 911 Turbo від TechArt пропонують у кількох варіантах. За бажанням клієнта можуть змінити лише дизайн авто. У цьому випадку спорткар зберігає стандартну 3,8-літрову турбошістку на 650 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 330 км/год.

Авто оснастили особливими колісними дисками Фото: Topcars UA

Утім, спеціалісти TechArt можуть доопрацювати і двигун та збільшити його потужність до 710 чи навіть 800 сил. В останньому випадку спринт до сотні займає 2,5 с, а максимальна швидкість складає 350 км/год.

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