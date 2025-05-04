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Авто

У Києві помітили потужний спорткар Porsche із рідкісним тюнінгом (фото)

Porsche 911 Turbo, Porsche 911 Turbo S, Porsche 911, тюнінг Porsche 911
Фото: Topcars UA | Porsche 911 Turbo S доопрацювали спеціалісти TechArt

У Києві засвітився Porsche 911 Turbo 2021 року в дуже рідкісній версії від ательє TechArt. Спорткар вирізняється яскравим дизайном та вражаючою динамікою.

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Світлини Porsche 911 Turbo з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Німецьке ательє TechArt виконує тюнінг Porsche 911 із 1987 року. Доопрацьовані моделі змінюють зовні та збільшують потужність їх двигуна.

Porsche 911 Turbo TechArt, Porsche 911 Turbo S, Porsche 911, тюнінг Porsche 911 Fullscreen
Кабріолет отримав обвіс і антикрило
Фото: Topcars UA

Цей кабріолет Porsche 911 Turbo S у 992 кузові отримав агресивний карбоновий обвіс, велике заднє антикрило та додаткові повітрозабірники. Його колісні арки розширено і встановлено особливі диски із низькопрофільною гумою.

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Із чорним кольором кузова контрастує яскраво-червоний декор. Червоною шкірою оздоблено і салон Porsche 911 Turbo S.

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У TechArt можуть підняти потужність Porsche 911 Turbo до 800 сил
Фото: Topcars UA

Тюнінг Porsche 911 Turbo від TechArt пропонують у кількох варіантах. За бажанням клієнта можуть змінити лише дизайн авто. У цьому випадку спорткар зберігає стандартну 3,8-літрову турбошістку на 650 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 330 км/год.

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Авто оснастили особливими колісними дисками
Фото: Topcars UA

Утім, спеціалісти TechArt можуть доопрацювати і двигун та збільшити його потужність до 710 чи навіть 800 сил. В останньому випадку спринт до сотні займає 2,5 с, а максимальна швидкість складає 350 км/год.

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