В Киеве заметили мощный спорткар Porsche с редким тюнингом (фото)

В Киеве засветился Porsche 911 Turbo 2021 года в очень редкой версии от ателье TechArt. Спорткар отличается ярким дизайном и впечатляющей динамикой.

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Фотографии Porsche 911 Turbo появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Немецкое ателье TechArt выполняет тюнинг Porsche 911 с 1987 года. Доработанные модели меняют внешне и увеличивают мощность их двигателя.

Кабриолет получил обвес и антикрыло Фото: Topcars UA

Этот кабриолет Porsche 911 Turbo S в 992 кузове получил агрессивный карбоновый обвес, большое заднее антикрыло и дополнительные воздухозаборники. Его колесные арки расширены и установлены особые диски с низкопрофильной резиной.

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С черным цветом кузова контрастирует ярко-красный декор. Красной кожей отделан и салон Porsche 911 Turbo S.

В TechArt могут поднять мощность Porsche 911 Turbo до 800 сил Фото: Topcars UA

Тюнинг Porsche 911 Turbo от TechArt предлагают в нескольких вариантах. По желанию клиента могут изменить только дизайн авто. В этом случае спорткар сохраняет стандартную 3,8-литровую турбошестерню на 650 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 330 км/ч.

Авто оснастили особыми колесными дисками Фото: Topcars UA

Впрочем, специалисты TechArt могут доработать и двигатель и увеличить его мощность до 710 или даже 800 сил. В последнем случае спринт до сотни занимает 2,5 с, а максимальная скорость составляет 350 км/ч.

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