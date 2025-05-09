Первый в мире летающий автомобиль продадут за $1 млн: когда AirCar появится на рынке (фото, видео)

Компания Klein Vision из Словакии показала первый прототип двухместного летающего автомобиля AirCar 2. Продавать авто хотят в начале 2026 года.

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Старт производства AirCar 2 намечен на сентябрь, сообщает Top Gear.

Крылья AirCar раскрываются по щелчку переключателя

Машину оснастят новым бензиновым двигателем от южноафриканского поставщика в трех версиях мощности: 280, 320 и 340 лошадиных сил.

Klein Vision заявляет о "безопасной" максимальной скорости до 200 км/ч по дороге и до 250 км/ч в воздухе. Причем трансформация из одного состояния в другое занимает около 80 секунд. Запас хода в режиме самолета – до 1000 км.

Размер в режиме автомобиля: 2 метра в ширину, около 6 метров в длину и 1,8 метров — в высоту. Габариты авто сопоставимы с Rolls-Royce Phantom во всем, кроме высоты.

Габариты авто сопоставимы с Rolls-Royce Phantom

"Не забывайте, эта штука летает. У нее есть крылья, искусно встроенные в собственную архитектуру", — подчеркивают авторы.

Крылья авто раскрываются по щелчку переключателя, их общий размах составляет 8,2 метра. Хвост также выдвигается и дополняет длину до 7 метров.

В режиме полета AirCar 2 поднимается на максимальную высоту 3 километра, а дальность — до 1000 километров. В авто установлено три топливных бака: один — в центре и два — по бокам суммарным объемом 160 литров.

"Вы просто подъезжаете к взлетно-посадочной полосе, нажимаете кнопку, и машина превращается в самолет. Руль действует как штурвал. Вам не нужно изучать ничего нового", — говорят разработчики.

Klein Vision хочет собирать до 100 AirCar 2 машин в год, цена предзаказа – от 800 тысяч до 1 млн долларов. Транспортное бюро Словакии выдало прототипу Aircar сертификат летной годности, так ка кон совершил более 500 успешных тестовых полетов.

Напомним, производители хотят возродить и продавать в 2027 году бюджетный югославский хэтчбек Zastava Yugo.

В апреле текущего года авторынок Украины показал существенный рост: активнее всего продаются кроссоверы.