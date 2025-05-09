Перший у світі літаючий автомобіль продадуть за $1 млн: коли AirCar з'явиться на ринку (фото, відео)

Компанія Klein Vision зі Словаччини показала перший прототип двомісного літаючого автомобіля AirCar 2. Продавати авто хочуть на початку 2026 року.

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Старт виробництва AirCar 2 заплановано на вересень, повідомляє Top Gear.

Крила AirCar розкриваються за клацанням перемикача

Машину оснастять новим бензиновим двигуном від південноафриканського постачальника в трьох версіях потужності: 280, 320 і 340 кінських сил.

Klein Vision заявляє про "безпечну" максимальну швидкість до 200 км/год дорогою і до 250 км/год у повітрі. Причому трансформація з одного стану в інший займає близько 80 секунд. Запас ходу в режимі літака — до 1000 км.

Розмір у режимі автомобіля: 2 метри завширшки, близько 6 метрів завдовжки і 1,8 метрів — у висоту. Габарити авто можна порівняти з Rolls-Royce Phantom у всьому, крім висоти.

Габарити авто можна порівняти з Rolls-Royce Phantom

"Не забувайте, ця штука літає. У неї є крила, майстерно вбудовані у власну архітектуру", — підкреслюють автори.

Крила авто розкриваються за клацанням перемикача, їхній загальний розмах становить 8,2 метра. Хвіст також висувається і доповнює довжину до 7 метрів.

У режимі польоту AirCar 2 піднімається на максимальну висоту 3 кілометри, а дальність — до 1000 кілометрів. В авто встановлено три паливні баки: один — у центрі та два — з боків сумарним об'ємом 160 літрів.

"Ви просто під'їжджаєте до злітно-посадкової смуги, натискаєте кнопку, і машина перетворюється на літак. Кермо діє як штурвал. Вам не потрібно вивчати нічого нового", — кажуть розробники.

Klein Vision хоче збирати до 100 AirCar 2 машин на рік, ціна попереднього замовлення — від 800 тисяч до 1 млн доларів. Транспортне бюро Словаччини видало прототипу Aircar сертифікат льотної придатності, оскільки він здійснив понад 500 успішних тестових польотів.

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