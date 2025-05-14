Роскошная "маршрутка": Great Wall презентовали мощный премиальный минивэн (фото)

В Китае дебютировал новый Wey Gaoshan. Представительский минивэн от премиального бренда Great Wall имеет роскошный салон и может преодолеть 200 км на электротяге.

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О минивене Wey Gaoshan рассказали на сайте CarNewsChina.

Обновленный минивэн получил широкую хромированную решетку радиатора Фото: CarNewsChina

Wey Gaoshan прошел обновление и узнается по измененной хромированной решетке радиатора. У него продолговатые фары и рельефные боковины.

Удлиненный Wey Gaoshan 9 Фото: CarNewsChina

Роскошный минивэн предлагается в двух вариантах. Новый Wey Gaoshan 8 достигает 5280 мм в длину при колесной базе 3145 мм и предлагается в семиместном исполнении с багажником на 435 л. Цена стартует с 309 800 юаней ($43 000).

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Минивэн Wey Gaoshan 9 больше (5410 мм при колесной базе 3275 мм) и шестиместный. Багажник у него меньше — 315 л. Цена Wey Gaoshan 9 — от 353 900 юаней ($49 100).

На передней панели установили три экрана Фото: CarNewsChina

Салон Wey Gaoshan отделан кожей и деревом. Минивэн получил цифровой щиток приборов и два 15,6-дюймовых экрана на передней панели. Кресла первых двух рядов имеют электропривод, подогрев и вентиляцию, также комплектация включает раздельный климат-контроль и холодильник.

Кресла первого и второго ряда имеют электропривод Фото: CarNewsChina

Минивэн Great Wall Wey Gaoshan оснащен полноприводной плагин-гибридной установкой с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов общей мощностью 452 л. с. В Gaoshan 8 установлена батарея на 44,3 кВт∙ч, а в Gaoshan 9 — на 51,5 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 172 и 201 км, соответственно.

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