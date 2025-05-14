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Розкішна "маршрутка": Great Wall презентували потужний преміальний мінівен (фото)

Wey Gaoshan, Great Wall, новий Wey Gaoshan, мінівен Wey
Фото: CarNewsChina | Wey Gaoshan — розкішний преміальний мінівен

У Китаї дебютував новий Wey Gaoshan. Представницький мінівен від преміального бренду Great Wall має розкішний салон і може подолати 200 км на електротязі.

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Про мінівен Wey Gaoshan розповіли на сайті CarNewsChina.

Wey Gaoshan 8, Great Wall, новий Wey Gaoshan, мінівен Wey Fullscreen
Оновлений мінівен отримав широку хромовану решітку радіатора
Фото: CarNewsChina

Wey Gaoshan пройшов оновлення і пізнається за зміненою хромованою решіткою радіатора. У нього продовгуваті фари та рельєфні боковини.

Wey Gaoshan 9, Great Wall, новий Wey Gaoshan, мінівен Wey Fullscreen
Подовжений Wey Gaoshan 9
Фото: CarNewsChina

Розкішний мінівен пропонують у двох варіантах. Новий Wey Gaoshan 8 сягає 5280 мм завдовжки при колісній базі 3145 мм і пропонується в семимісному виконанні з багажником на 435 л. Ціна стартує з 309 800 юанів ($43 000).

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Мінівен Wey Gaoshan 9 більший (5410 мм при колісній базі 3275 мм) та шестимісний. Багажник у нього менший – 315 л. Ціна Wey Gaoshan 9 – від 353 900 юанів ($49 100).

салон Wey Gaoshan, Great Wall, новий Wey Gaoshan, мінівен Wey Fullscreen
На передній панелі встановили три екрани
Фото: CarNewsChina

Салон Wey Gaoshan оздоблений шкірою та деревом. Мінівен отримав цифровий щиток приладів та два 15,6-дюймових екрани на передній панелі. Крісла перших двох рядів мають електропривід, підігрів і вентиляцію, також комплектація включає роздільний клімат-контроль і холодильник.

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Крісла першого та другого ряду мають електропривід
Фото: CarNewsChina

Мінівен Great Wall Wey Gaoshan оснащений повнопривідною плагін-гібридною установкою з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів загальною потужністю 452 к. с. У Gaoshan 8 встановлено батарею на 44,3 кВт∙год, а в Gaoshan 9 – на 51,5 кВт∙год: запас ходу на електротязі складає 172 і 201 км, відповідно.

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