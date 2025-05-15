Грязнее общественного туалета: эксперт назвал самую опасную деталь в салоне авто (фото)

Деталь, которая есть в каждом автомобиле, грязнее общественного туалета. Это таит опасность для водителя и пассажиров.

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О самом грязном элементе салона автомобиля рассказало британское издание Express.

Эксперт по детейлингу и химчистке Джеймс Тейлор, который владеет мойкой для элитных авто, отмечает, что больше всего грязи собирается на руле.

Поскольку за руль авто постоянно держатся руками, которые не всегда чистые, то на его ободе накапливаются грязь, пот и вредные микроорганизмы. При этом с виду оно может казаться чистым.

Водители постоянно держат руки на руле, а они не всегда чистые Фото: pixabay.com

Концентрация бактерий там огромная — их сотни на квадратный сантиметр. Итак, руль авто грязнее мобильного телефона, клавиатуры компьютера или даже сиденья унитаза в общественном туалете.

Проблема в том, что во время мойки машины рулю уделяют слишком мало внимания, а его надо чистить регулярно. Джеймс Тейлор рассказывает, что когда-то занимался мойкой и детейлингом дорогого Bentley: на первый взгляд, авто выглядело идеально, однако его руль оказался чрезвычайно грязным.

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"Вы бы не выдержали неделю без мытья рук. Но водители месяцами не вытирают поверхность, к которой прикасаются ежедневно", — отметил Джеймс Тейлор.

Вредные микроорганизмы на руле могут вызвать ряд заболеваний или отравления есть опасность и для аллергиков. Вот почему лучше мыть и вытирать руль автомобиля как можно чаще и обязательно дать ему высохнуть.

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