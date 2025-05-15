Брудніша за громадський туалет: експерт назвав найнебезпечнішу деталь в салоні авто (фото)

Деталь, яка є в кожному автомобілі, брудніша за громадський туалет. Це таїть небезпеку для водія та пасажирів.

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Експерт із детейлінгу та хімчистки Джеймс Тейлор, який володіє мийкою для елітних авто, зазначає, що чи не найбільше бруду збирається на кермі.

Оскільки за кермо авто постійно тримаються руками, які не завжди чисті, то на його ободі накопичуються бруд, піт та шкідливі мікроорганізми. При цьому з виду воно може здаватися чистим.

Водії постійно тримають руки на кермі, а вони не зажди чисті Фото: pixabay.com

Концентрація бактерій там величезна – їх сотні на квадратний сантиметр. Отже, кермо авто брудніше за мобільний телефон, клавіатуру комп’ютера чи навіть сидіння унітазу в громадському туалеті.

Проблема в тому, що під час мийки машини керму приділяють надто мало уваги, а його треба чистити регулярно. Джеймс Тейлор розповідає, що колись займався мийкою та детейлінгом дорогого Bentley: на перший погляд, авто мало ідеальний вигляд, проте його кермо виявилося надзвичайно брудним.

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"Ви б не витримали тиждень без миття рук. Але водії місяцями не витирають поверхню, до якої торкаються щодня", — зазначив Джеймс Тейлор.

Шкідливі мікроорганізми на кермі можуть викликати низку захворювань чи отруєння є небезпека і для алергіків. Ось чому краще мити та витирати кермо автомобіля якомога частіше та обов’язково дати йому висохнути.

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