Идеальный "Жук": особенный 53-летний Volkswagen Beetle продали за $80 000 (фото)

В США с молотка ушел Volkswagen Beetle 1972 года. За "Жук" отдали 80 000 долларов, ведь это редкая версия модели без пробега.

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Авто ушло с молотка за $80 000 Фото: Bring a Trailer

Этот Volkswagen Beetle в редкой лимитированной версии Baja Champion Special Edition фактически не эксплуатировался. На его одометре высвечивается пробег в 167 км.

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В 1972 году "Жук" не продали и оно так и осталось на складе дилера из Калифорнии до 1996 года. Затем его выкупил коллекционер.

Салон "Жука" прекрасно сохранился Фото: Bring a Trailer

Поскольку Volkswagen Beetle более полувека держали в гараже, то он в отличном состоянии и не нуждается в реставрации. Его кузов, интерьер и двигатель идеально сохранились. Есть и оригинальная документация на автомобиль.

К тому же, Volkswagen Beetle Baja Champion Special Edition — раритет, ведь всего выпустили всего 1000 таких авто. Эта версия отличается дополнительными фарами, особыми 15-дюймовыми дисками и полосами на боковинах. Салон украшен кожзаменителем.

Авто оснащено 1,6-литровым 50-сильным мотором Фото: Bring a Trailer

Volkswagen Beetle 1972 года оснащен 1,6-литровым оппозитным двигателем мощностью 50 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен развить 126 км/ч.

Между прочим, недавно на продажу выставили седан "Волга" для КГБ с пробегом всего 280 км. Особое авто оснащено двигателем V8 и автоматической КПП.

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