Ідеальний "Жук": особливий 53-річний Volkswagen Beetle продали за $80 000 (фото)

У США з молотка пішов Volkswagen Beetle 1972 року. За «Жук» віддали 80 000 доларів, адже це рідкісна версія моделі без пробігу.

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Авто пішло з молотка за $80 000 Фото: Bring a Trailer

Цей Volkswagen Beetle у рідкісній лімітованій версії Baja Champion Special Edition фактично не експлуатувався. На його одометрі висвічується пробіг у 167 км.

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У 1972 році "Жук" не продали і воно так і залишилося на складі дилера з Каліфорнії до 1996 року. Потім його викупив колекціонер.

Салон "Жука" чудово зберігся Фото: Bring a Trailer

Оскільки Volkswagen Beetle понад пів століття тримали в гаражі, то він у чудовому стані та не потребує реставрації. Його кузов, інтер’єр та двигун ідеально збереглися. Є і оригінальна документація на автомобіль.

До того ж, Volkswagen Beetle Baja Champion Special Edition – раритет, адже всього випустили лише 1000 таких авто. Ця версія вирізняється додатковими фарами, особливими 15-дюймовими дисками та смугами на боковинах. Салон оздоблений шкірозамінником.

Авто оснащене 1,6-літровим 50-сильним мотором Фото: Bring a Trailer

Volkswagen Beetle 1972 року оснащений 1,6-літровим опозитним двигуном потужністю 50 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розвинути 126 км/год.

Між іншим, нещодавно на продаж виставили седан "Волга" для КДБ із пробігом усього 280 км. Особливе авто оснащене двигуном V8 та автоматичною КПП.

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