Ідеальний "Жук": особливий 53-річний Volkswagen Beetle продали за $80 000 (фото)
У США з молотка пішов Volkswagen Beetle 1972 року. За «Жук» віддали 80 000 доларів, адже це рідкісна версія моделі без пробігу.
Про капсулу часу Volkswagen Beetle розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.
Цей Volkswagen Beetle у рідкісній лімітованій версії Baja Champion Special Edition фактично не експлуатувався. На його одометрі висвічується пробіг у 167 км.Важливо
У 1972 році "Жук" не продали і воно так і залишилося на складі дилера з Каліфорнії до 1996 року. Потім його викупив колекціонер.
Оскільки Volkswagen Beetle понад пів століття тримали в гаражі, то він у чудовому стані та не потребує реставрації. Його кузов, інтер’єр та двигун ідеально збереглися. Є і оригінальна документація на автомобіль.
До того ж, Volkswagen Beetle Baja Champion Special Edition – раритет, адже всього випустили лише 1000 таких авто. Ця версія вирізняється додатковими фарами, особливими 15-дюймовими дисками та смугами на боковинах. Салон оздоблений шкірозамінником.
Volkswagen Beetle 1972 року оснащений 1,6-літровим опозитним двигуном потужністю 50 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розвинути 126 км/год.
Між іншим, нещодавно на продаж виставили седан "Волга" для КДБ із пробігом усього 280 км. Особливе авто оснащене двигуном V8 та автоматичною КПП.
Також Фокус писав про божевільний тюнінг Volkswagen Beetle.