Топ-10 лучших кроссоверов 2025 года: эксперты назвали комфортные и практичные модели

Кроссоверы являются комфортными и эффективными автомобилями, чтобы ездить на них каждый день. Эксперты определили лучшие кроссоверы 2025 года.

Related video

Об этом пишет CarBuzz.

ТОП-10 лучших кроссоверов 2025 года

Toyota Grand Highlander

Один из лучших кроссоверов в списке с BuzzScore 8,6 из 10 — это Toyota Grand Highlander. Существует несколько комплектаций на выбор, некоторые из которых имеют более низкие цены, чем в прошлом модельном году, к тому же базовая модель с передним приводом LE начинается от 40 860 долларов.

BMW iX

BMW iX, также разделяющий рейтинг Highlander с ещё одним баллом 8,6, предлагается двумя версиями iX на выбор, и обе поражают производительностью и роскошью. Первая комплектация — xDrive50i, цена которой начинается от 87 250 долларов. Хотя обе комплектации имеют два электродвигателя и полный привод, двигатели xDrive50i имеют общую мощность 516 лошадиных сил. Однако следующим уровнем является M60, цена которого начинается от 111 500 долларов. Эта версия, основанная на производительности, выдает 610 лошадиных сил. С такой мощностью iX M60 способен разгоняться от 0 до 96 км/ч за 3,6 секунды. Внутри iX может вместить пять человек.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 — не просто один из самых популярных кроссоверов, он был самым популярным автомобилем в Соединенных Штатах в прошлом году, вытеснив Ford F-150. RAV4 является одним из лучших кроссоверов по нескольким причинам. Его базовая цена составляет всего 28 850 долларов. Он также предлагает широкий выбор комплектаций, а также гибридные и плагин-гибридные варианты на выбор.

Mercedes-AMG GLA 35

Mercedes-Benz достаточно хорошо справляется с этой категорией, чтобы иметь три модели в списке. Первой, и самой высоко оцененной, является Mercedes-AMG GLA 35. Это более производительная версия стандартного GLA-класса, цена которой начинается от 58 050 долларов. Этот GLA получил различные спортивные изменения внутри и снаружи, а также больше мощности от AMG. Под капотом есть 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 302 лошадиные силы. Это означает, что он разгоняется от нуля до 96 км/ч примерно за 5,1 секунды. GLA 35 может вместить до пяти пассажиров, и в целом это неплохое начало в мире владения внедорожником AMG.

Mercedes-Benz GLB-Class

Стандартный Mercedes-Benz GLB-Class — это комфортный кроссовер со всеми ожидаемыми преимуществами Mercedes. Базовая модель начинается от 45 800 долларов за восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод, но вы можете потратить не менее 47 800 долларов за GLB 250 4Matic с полным приводом. В любом случае, GLB-Class имеет 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый мягкий гибрид, который выдает 221 лошадиную силу. Базовая модель может вместить пять человек, но семь сидений являются опциональными, что делает её одним из самых маленьких внедорожников, предлагающих три ряда сидений.

Mercedes-Benz GLB-Class — это комфортный кроссовер со всеми ожидаемыми преимуществами Mercedes Фото: carbuzz

Mercedes-AMG GLB 35

Если стандартный GLB 250 вам слишком медленный, у Mercedes-Benz есть другой вариант: AMG GLB 35. Как и предыдущий AMG, о котором мы упоминали выше, это более ориентированная на производительность версия GLB. Базовая цена на GLB 35 составляет 60 100 долларов. За такие деньги вы получаете тот же 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом под капотом, что и у GLA 35, и он всё ещё настроен на 302 лошадиные силы. Однако он немного медленнее GLA 35, разгоняясь от 0 до 96 км/ч за 5,4 секунды. Размеры салона не меняются по сравнению с базовым GLB-классом, поэтому вы можете вместить до семи человек.

Бьюик Энвиста

Самый маленький и самый доступный кроссовер в этом списке — Buick Envista. Хотя он маленький и дешевый, это все еще относительно хороший автомобиль, и он выглядит более роскошным, чем многие другие модели в своей ценовой категории. Envista имеет три комплектации — все начинаются от 30 тысяч долларов — и начинается от 23 800 долларов. Однако за такую цену не стоит ожидать захватывающей производительности. Это один из самых медленных автомобилей на продажу, поскольку он имеет 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает лишь 137 лошадиных сил. Envista может вместить до пяти пассажиров.

Субару Форестер

Практичным, относительно вместительным и надежным вариантом кроссовера является Subaru Forester. Благодаря полному приводу в стандартной комплектации, прочному салону и репутации надежного автомобиля, это также один из самых авантюрных кроссоверов, продаваемых сегодня. Еще одним привлекательным аспектом Forester является его базовая цена в размере 29 995 долларов. На выбор предлагается пять комплектаций; они отличаются характеристиками и материалами, используемыми в интерьере, но все они оснащены одним и тем же 2,5-литровым четырехцилиндровым оппозитным двигателем, который выдает 180 лошадиных сил. Forester может вместить пять человек.

Honda CR-V

Другим относительно доступным вариантом с высокими рейтингами надежности является Honda CR-V. В течение многих лет он уступал только RAV4 по объему продаж внедорожников с бензиновым двигателем. На выбор предлагается шесть комплектаций, включая три варианта с обычным двигателем внутреннего сгорания и три гибрида.

Самая дешевая из них — комплектация LX, цена которой начинается от 30 100 долларов. Однако самым дешевым гибридом является Sport Hybrid, цена которого начинается от 34 650 долларов. Варианты с двигателем внутреннего сгорания оснащены 1,5-литровым турбодвигателем с четырехцилиндровым двигателем мощностью 190 лошадиных сил, а гибриды имеют 2,0-литровый рядный четырехцилиндровый гибрид, который суммарно выдает 204 лошадиные силы. CR-V — это пятиместный кроссовер.

Hyundai Tucson

Последним кроссовером в списке, цена которого начинается от 30 тысяч долларов и входит в первую десятку с оценкой 7,3, является Hyundai Tucson. Существует пять комплектаций, начиная от SE до Limited, а самый дешевый вариант начинается от 28 705 долларов. Все комплектации стандартно имеют передний привод, но полный привод доступен как опция. Tucson оснащен 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 187 лошадиных сил. Большинство различий между комплектациями включают стиль и некоторые функции удобства, но комплектация XRT — это версия, вдохновленная внедорожником, разработанная для конкуренции с внедорожными моделями Toyota. Все версии могут вместить пять человек.

Напомним, в Киеве засветился новый Mini Aceman. Компактный кроссовер доступен только в электрическом исполнении.

В частности, в Украине появился новейший компактный кроссовер CUPRA Terramar в спортивном стиле. Фокус испытал заряженный 265-сильный вариант модели, оценил его оригинальный стиль и ходовые качества.