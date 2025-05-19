Топ-10 найкращих кросоверів 2025 року: експерти назвали комфортні та практичні моделі

Кросовери є комфортними та ефективними автомобілями, щоб їздити ними щодня. Експерти визначили найкращі кросовери 2025 року.

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Про це пише CarBuzz.

ТОП-10 найкращих кросоверів 2025 року

Toyota Grand Highlander

Один з найкращих кросоверів у списку з BuzzScore 8,6 з 10 – це Toyota Grand Highlander. Існує кілька комплектацій на вибір, деякі з яких мають нижчі ціни, ніж минулого модельного року, до того ж базова модель з переднім приводом LE починається від 40 860 доларів.

BMW iX

BMW iX, що також поділяє рейтинг Highlander з ще одним балом 8,6, пропонується двома версіями iX на вибір, і обидві вражають продуктивністю та розкішшю. Перша комплектація – xDrive50i, ціна якої починається від 87 250 доларів. Хоча обидві комплектації мають два електродвигуни та повний привід, двигуни xDrive50i мають загальну потужність 516 кінських сил. Однак наступним рівнем є M60, ціна якого починається від 111 500 доларів. Ця версія, що базується на продуктивності, видає 610 кінських сил. З такою потужністю iX M60 здатний розганятися від 0 до 96 км/год за 3,6 секунди. Усередині iX може вмістити п'ятьох людей.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 — не просто один із найпопулярніших кросоверів, він був найпопулярнішим автомобілем у Сполучених Штатах минулого року, витіснивши Ford F-150. RAV4 є одним із найкращих кросоверів з кількох причин. Його базова ціна становить лише 28 850 доларів. Він також пропонує широкий вибір комплектацій, а також гібридні та плагін-гібридні варіанти на вибір.

Mercedes-AMG GLA 35

Mercedes-Benz досить добре справляється з цією категорією, щоб мати три моделі в списку. Першою, і найвище оціненою, є Mercedes-AMG GLA 35. Це більш продуктивна версія стандартного GLA-класу, ціна якої починається від 58 050 доларів. Цей GLA отримав різні спортивні зміни всередині та зовні, а також більше потужності від AMG. Під капотом є 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який видає 302 кінські сили. Це означає, що він розганяється від нуля до 96 км/год приблизно за 5,1 секунди. GLA 35 може вмістити до п'яти пасажирів, і загалом це непоганий початок у світі володіння позашляховиком AMG.

Mercedes-Benz GLB-Class

Стандартний Mercedes-Benz GLB-Class – це комфортний кросовер з усіма очікуваними перевагами Mercedes. Базова модель починається від 45 800 доларів за восьмиступінчасту автоматичну коробку передач і передній привід, але ви можете витратити щонайменше 47 800 доларів за GLB 250 4Matic з повним приводом. У будь-якому випадку, GLB-Class має 2,0-літровий турбований чотирициліндровий м’який гібрид, який видає 221 кінську силу. Базова модель може вмістити п’ятьох осіб, але сім сидінь є опціональними, що робить її одним із найменших позашляховиків, що пропонує три ряди сидінь.

Mercedes-Benz GLB-Class – це комфортний кросовер з усіма очікуваними перевагами Mercedes Фото: carbuzz

Mercedes-AMG GLB 35

Якщо стандартний GLB 250 вам занадто повільний, Mercedes-Benz має інший варіант: AMG GLB 35. Як і попередній AMG, про який ми згадували вище, це більш орієнтована на продуктивність версія GLB. Базова ціна на GLB 35 становить 60 100 доларів. За такі гроші ви отримуєте той самий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом під капотом, що й у GLA 35, і він все ще налаштований на 302 кінські сили. Однак він трохи повільніший за GLA 35, розганяючись від 0 до 96 км/год за 5,4 секунди. Розміри салону не змінюються порівняно з базовим GLB-класом, тому ви можете вмістити до семи осіб.

Buick Envista

Найменший і найдоступніший кросовер у цьому списку – Buick Envista. Хоча він маленький і дешевий, це все ще відносно гарний автомобіль, і він виглядає більш розкішним, ніж багато інших моделей у своїй ціновій категорії. Envista має три комплектації – всі починаються від 30 тисяч доларів – і починається від 23 800 доларів. Однак за таку ціну не варто очікувати захопливої ​​продуктивності. Це один з найповільніших автомобілів на продаж, оскільки він має 1,2-літровий трициліндровий двигун з турбонаддувом, який видає лише 137 кінських сил. Envista може вмістити до п'яти пасажирів.

Subaru Forester

Практичним, відносно містким і надійним варіантом кросовера є Subaru Forester. Завдяки повному приводу в стандартній комплектації, міцному салону та репутації надійного автомобіля, це також один з найбільш авантюрних кросоверів, що продаються сьогодні. Ще одним привабливим аспектом Forester є його базова ціна в розмірі 29 995 доларів. На вибір пропонується п'ять комплектацій; вони відрізняються характеристиками та матеріалами, що використовуються в інтер'єрі, але всі вони оснащені одним і тим самим 2,5-літровим чотирициліндровим опозитним двигуном, який видає 180 кінських сил. Forester може вмістити п'ятьох осіб.

Honda CR-V

Іншим відносно доступним варіантом з високими рейтингами надійності є Honda CR-V. Протягом багатьох років він поступався лише RAV4 за обсягом продажів позашляховиків з бензиновим двигуном. На вибір пропонується шість комплектацій, включаючи три варіанти зі звичайним двигуном внутрішнього згоряння та три гібриди.

Найдешевша з них – комплектація LX, ціна якої починається від 30 100 доларів. Однак найдешевшим гібридом є Sport Hybrid, ціна якого починається від 34 650 доларів. Варіанти з двигуном внутрішнього згоряння оснащені 1,5-літровим турбодвигуном з чотирициліндровим двигуном потужністю 190 кінських сил, а гібриди мають 2,0-літровий рядний чотирициліндровий гібрид, який сумарно видає 204 кінські сили. CR-V – це п'ятимісний кросовер.

Hyundai Tucson

Останнім кросовером у списку, ціна якого починається від 30 тисяч доларів і входить до першої десятки з оцінкою 7,3, є Hyundai Tucson. Існує п'ять комплектацій, починаючи від SE до Limited, а найдешевший варіант починається від 28 705 доларів. Усі комплектації стандартно мають передній привід, але повний привід доступний як опція. Tucson оснащений 2,5-літровим рядним чотирициліндровим двигуном потужністю 187 кінських сил. Більшість відмінностей між комплектаціями включають стиль і деякі функції зручності, але комплектація XRT — це версія, натхненна позашляховиком, розроблена для конкуренції з позашляховими моделями Toyota. Усі версії можуть вмістити п'ятьох осіб.

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