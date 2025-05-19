В Україні з'явився недорогий британський електрокросовер преміумкласу (фото)

У Києві засвітився новий Mini Aceman. Компактний кросовер доступний лише в електричному виконанні.

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Фото Mini Aceman опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Це один із перших Mini Aceman в Україні, адже британський електрокросовер тільки виходить на наш ринок. Модель випускають із 2024 року.

Запас ходу електрокара сягає 406 км Фото: Topcars UA

Новий Mini Aceman завдовжки 4,1 м займає нішу між хетчбеком та більшим кросовером Countryman. Саме на старшого брата авто найбільше схоже, адже поєднує традиційні риси Mini на кшталт крупних фар чи ліхтарів із візерунком у вигляді британського прапора із новим рубаним дизайном.

У салоні Mini Aceman немає щитка приладів, а всі покази виводяться на центральний круглий OLED-дисплей. Об’єм багажника становить 300-1005 л.

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Електромобіль Mini Aceman пропонують у передньопривідних версіях на 184 і 218 к. с. Конкретно це авто у виконанні S отримало потужнішу установку. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 7,1 с, а його максимальна швидкість обмежена на 170 км/год.

Усі покази в салоні виведено на центральний дисплей Фото: MINI

Новий Mini Aceman S оснащений батареєю ємністю 54,2 кВт∙год. Запас ходу електрокара сягає 406 км.

Між іншим, нещодавно в Україні дебютував новий заряджений хетчбек Mini JCW.

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