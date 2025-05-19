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В Україні з'явився недорогий британський електрокросовер преміумкласу (фото)

Mini Aceman, новий Mini Aceman, електромобіль Mini, кросовер Mini
Фото: Topcars UA | Mini Aceman — компактний електричний кросовер

У Києві засвітився новий Mini Aceman. Компактний кросовер доступний лише в електричному виконанні.

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Фото Mini Aceman опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Це один із перших Mini Aceman в Україні, адже британський електрокросовер тільки виходить на наш ринок. Модель випускають із 2024 року.

Mini Aceman 2025, новий Mini Aceman, електромобіль Mini, кросовер Mini Fullscreen
Запас ходу електрокара сягає 406 км
Фото: Topcars UA

Новий Mini Aceman завдовжки 4,1 м займає нішу між хетчбеком та більшим кросовером Countryman. Саме на старшого брата авто найбільше схоже, адже поєднує традиційні риси Mini на кшталт крупних фар чи ліхтарів із візерунком у вигляді британського прапора із новим рубаним дизайном.

У салоні Mini Aceman немає щитка приладів, а всі покази виводяться на центральний круглий OLED-дисплей. Об’єм багажника становить 300-1005 л.

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Електромобіль Mini Aceman пропонують у передньопривідних версіях на 184 і 218 к. с. Конкретно це авто у виконанні S отримало потужнішу установку. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 7,1 с, а його максимальна швидкість обмежена на 170 км/год.

Салон Mini Aceman, новий Mini Aceman, електромобіль Mini, кросовер Mini Fullscreen
Усі покази в салоні виведено на центральний дисплей
Фото: MINI

Новий Mini Aceman S оснащений батареєю ємністю 54,2 кВт∙год. Запас ходу електрокара сягає 406 км.

Між іншим, нещодавно в Україні дебютував новий заряджений хетчбек Mini JCW.

Також Фокус писав, що в Києві помітили рідкісний тюнінгований "Гелендваген".