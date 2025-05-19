В Украине появился недорогой британский электрокроссовер премиум-класса (фото)

В Киеве засветился новый Mini Aceman. Компактный кроссовер доступен только в электрическом исполнении.

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Фото Mini Aceman опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Это один из первых Mini Aceman в Украине, ведь британский электрокроссовер только выходит на наш рынок. Модель выпускается с 2024 года.

Запас хода электрокара достигает 406 км Фото: Topcars UA

Новый Mini Aceman длиной 4,1 м занимает нишу между хэтчбеком и большим кроссовером Countryman. Именно на старшего брата авто больше всего похоже, ведь сочетает традиционные черты Mini вроде крупных фар или фонарей с узором в виде британского флага с новым рубленым дизайном.

В салоне Mini Aceman нет щитка приборов, а все показания выводятся на центральный круглый OLED-дисплей. Объем багажника составляет 300-1005 л.

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Электромобиль Mini Aceman предлагается в переднеприводных версиях на 184 и 218 л. с. Конкретно это авто в исполнении S получило более мощную установку. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 7,1 с, а его максимальная скорость ограничена на 170 км/ч.

Все показания в салоне выведены на центральный дисплей Фото: MINI

Новый Mini Aceman S оснащен батареей емкостью 54,2 кВт∙ч. Запас хода электрокара достигает 406 км.

Между прочим, недавно в Украине дебютировал новый заряженный хэтчбек Mini JCW.

Также Фокус писал, что в Киеве заметили редкий тюнингованный "Гелендваген".